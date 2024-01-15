　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

視訊會議發現「中3千多萬大獎」　男努力控制表情：忍得好辛苦

▲▼ 筆記型電腦,筆電,上班,電腦,打字,鍵盤。（圖／CFP）

▲男子在工作會議時發現中獎。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

美國愛達荷州一名男子在工作會議與同事視訊時，意外發現自己買的彩券中美元100萬元（約台幣3,109萬元）大獎，他坦承，當下為了不讓同事發現，真的很努力控制表情，整個會議都忍得非常痛苦。

男子安德魯(Andrew Nachman)領獎時向樂透官員表示，他和家人一同度假時，由於工作需要得線上參加遠距會議，他坐在電腦前準備時，注意到桌上有一張彩券，便打發時間線上對獎，意外發現自己中得美元100萬元。

安德魯表示，「當時距離會議時間還有3分鐘，我發現我好像中獎後，立即衝下樓要妻子幫忙再次檢查，結果就在我遠距會議進行到一半時，妻子傳來簡訊告訴我，『很遺憾地通知你…你中獎了』，當下真的很難掩我的興奮」。

安德魯計畫將贏來的獎金，用來幫忙孩子們的大學學費，而他購買彩券的加油站商店因為開出大獎，也跟著受益獲得美元2萬元（約台幣62萬元）獎金。

ET快訊
台灣虎航年終開獎！　上看14個月
指陳吉仲抄襲遭判刑　凌濤、張斯綱、楊智伃：政治力干擾？
今北台灣雨多！周末冷氣團剩12度　氣象署示警：冷上不少
北市男進彩券行喊「賽事將開始」：下注65萬　店員照做完了
傳「退出民眾黨群組」！蔡壁如競總不回應...她在北部開會
昔「杯王」跌落神壇　桃園2廠房淪法拍要價近25億
5億高中生命案開庭！夏男否認假結婚　當庭勘驗「找證人」影片
快訊／爆陳吉仲抄襲　張斯綱、凌濤、楊智伃遭判刑

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

媽開3歲兒衣櫃發現「世界第二毒蛇」　1.5m長嚇壞網：怎麼進去的

男在61歲爸手機發現「老婆傳自拍辣照」　她反駁：在孝順老人家

乘客直接在座位解放　女機艙聞噁臭1小時嚇壞：像花生醬爆噴

男中2千多萬元樂透害家庭破裂「父女互告」　家人嘆：寧願沒中獎

監獄偷裝監視器　拍到26歲女獄警和男囚「躲儲藏櫃多次愛愛」

飛機艙門空中掉落　15歲男「襯衫瞬間被吸走」驚險逃死合照曝

美熱氣球墜毀4死1重傷　目擊者：最後10秒明顯洩氣筆直下墜

4歲男童坐機車前面「被風箏線割喉」　脖子大量爆血當場死亡

烏克蘭：中國作為俄盟友　必須參與俄烏和平談判

中國指干涉內政　日本官房長官：「台灣是重要友人」將深化合作

鄭運鵬兒子「德德」帥到爆紅！　李明川支持出道：強大台灣演藝圈

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

帶孩子出國玩心很累　媽：不是哭就是在地上

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

男生這４部位別亂碰！　喉結只給親密的人觸摸

柴想叼龍珠出門卡住　低頭思考該怎麼通過

愛莉莎莎轟作票被罵「緊急道歉了」！　網揪官方證據打臉…選務員5點反擊

張學友演唱會場外爆「人疊人意外」　親民打招呼引推擠..鐵杆瞬間倒塌

吳克群當「有形的翅膀」遭嫌棄　被張韶涵拱脫掉…衣服超短笑翻XD

到韓國街頭必吃魚板湯　傳說竹籤竟會重複使用

美熱氣球墜毀4死1重傷　目擊者：最後10秒明顯洩氣筆直下墜

4歲男童坐機車前面「被風箏線割喉」　脖子大量爆血當場死亡

烏克蘭：中國作為俄盟友　必須參與俄烏和平談判

中國指干涉內政　日本官房長官：「台灣是重要友人」將深化合作

全世界唯一在位女王退位　歐洲半數王室將由新生代女君主接手

美學者：台灣應保持克制同時加強備戰　「核電」是能源韌性之必要

視訊會議發現「中3千多萬大獎」　男努力控制表情：忍得好辛苦

台灣大選落幕　柬埔寨、印尼重申一個中國政策

媽開3歲兒衣櫃發現「世界第二毒蛇」　1.5m長嚇壞網：怎麼進去的

美驅逐艦「拉盟號」紅海遇襲！　美軍機擊落葉門反抗軍飛彈

賴清德40%得票率當選！國際記者會喊「2字」　郭正亮一聽昏倒

好羨慕！台灣虎航年終獎金平均10.8個月　最高上看14個月

口臭半年！他常做「1動作」以為沒事　醫一看搖頭：罹癌第二期

台積電漲2元收586　台股小漲34點來到17547點

陳建州被法院認證不告了！大牙激動首發聲：正義遲到　網湧入挺爆

營養師曝天冷更好瘦！「十日控卡食譜+瘦瘦湯」一次公開

誣指陳吉仲抄襲被判拘役　凌濤、張斯綱、楊智伃：政治力干擾？

中國光大集團前董事長唐雙寧被捕　涉貪對抗審查

GX演唱會加場！鼓鼓、蕭秉治「睽違8年」合體謝粉絲

蘋果整併Siri團隊　121名員工面臨裁員

汪！惡霸犬跟媽媽吵架　哼一聲生氣氣掉頭離開

國際熱門新聞

秘魯外星人屍體　法醫證實是合成

烏2女毒殺46俄兵　被抓捕反殺3特工

日本「綠色火球」從天而降　爆炸聲影片曝

賴清德勝選　拜登：美國不支持台灣獨立

救護車輾過坑洞一陣猛晃　死者活過來

丹麥女王退位　王儲繼位丹麥國王

BBC封柯文哲：撼動台灣政壇的黑馬

德12年來首次賀台選舉　凸顯對台政策轉變

黎巴嫩4槍手夜襲以色列　反遭擊斃

哈瑪斯公布人質影片　驚見以中混血女大生

冰島火山爆發「熔岩流入漁村」畫面曝光

女大生膝蓋開刀竟死亡　麻醉醫1小時換3個

即／日本星巴克槍擊！1男中彈命危　槍手逃亡

美艦遇襲　美軍機擊落葉門反抗軍飛彈

更多熱門

相關新聞

共和黨初選今愛荷華州開跑！川普民調48%居冠

共和黨初選今愛荷華州開跑！川普民調48%居冠

美國2024總統大選將於11月登場，共和黨初選將於當地15日自愛荷華州開跑，前總統川普目前以69%支持率高居全國民調第一，在愛荷華州的支持率也以48%居冠。選前一天候選人奮力最後衝刺，但氣象預報稱溫度恐怕降至攝氏零下30度，可能影響投票率，部分造勢活動也被迫取消。

美國代表團抵台　外交部：明見蔡英文

美國代表團抵台　外交部：明見蔡英文

挺巴示威失控　白宮人員緊急轉移

挺巴示威失控　白宮人員緊急轉移

川普：世界從未如此接近三戰爆發

川普：世界從未如此接近三戰爆發

裴洛西恭賀賴清德勝選　盛讚台灣自由公平選舉

裴洛西恭賀賴清德勝選　盛讚台灣自由公平選舉

關鍵字：

樂透得獎彩券視訊會議Andrew Nachman愛達荷州北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

今年最強冷空氣要來了　恐寒流「連凍5天」

馮語婷「公開正面照」開戰：我喜歡看人下地獄！

快訊／施明德今生日凌晨辭世！　享壽83歲

《小明星大跟班》凌晨粉專突PO性愛片！網嚇壞

NONO受害者再＋4！

剛到目的地…3歲女兒鬧脾氣爆哭！張捷馬上回家

嫩妹民宿包棟遭性侵！嚇問男友：有跟我做嗎

韓國瑜不分區第一　Wecare高雄：鬧劇又要上演

施明德病逝！遺體已在清晨5點送出北榮

立院龍頭支持誰？白要藍綠提4承諾

陸失業者「假裝有上班」　躲圖書館耗整天

男友房間有弟媳化妝品！她10年後驚聞：去年結婚了

南開大學傳播院長被指曾與蕭美琴談戀愛

拿369萬票跌破眾名嘴眼鏡　揭柯文哲再戰總統4大障礙

侯友宜一度嘆「柯文哲怎這麼強？」　朱立倫守住3道逼宮防線

更多

最夯影音

更多
鄭運鵬兒子「德德」帥到爆紅！　李明川支持出道：強大台灣演藝圈

鄭運鵬兒子「德德」帥到爆紅！　李明川支持出道：強大台灣演藝圈
高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

帶孩子出國玩心很累　媽：不是哭就是在地上

帶孩子出國玩心很累　媽：不是哭就是在地上

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

男生這４部位別亂碰！　喉結只給親密的人觸摸

男生這４部位別亂碰！　喉結只給親密的人觸摸

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面