視訊會議發現「中3千多萬大獎」　男努力控制表情：忍得好辛苦

▲男子在工作會議時發現中獎。(圖/示意圖/CFP)

記者李振慧/綜合報導

美國愛達荷州一名男子在工作會議與同事視訊時,意外發現自己買的彩券中美元100萬元(約台幣3,109萬元)大獎,他坦承,當下為了不讓同事發現,真的很努力控制表情,整個會議都忍得非常痛苦。

男子安德魯(Andrew Nachman)領獎時向樂透官員表示,他和家人一同度假時,由於工作需要得線上參加遠距會議,他坐在電腦前準備時,注意到桌上有一張彩券,便打發時間線上對獎,意外發現自己中得美元100萬元。

Man forced to contain joy when he discovers £784k winning lotto ticket while on work callhttps://t.co/prCVLhWBgh pic.twitter.com/znBGhqTuje