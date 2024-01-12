乘客直接在座位解放　女機艙聞噁臭1小時嚇壞：像花生醬爆噴

▲女搭乘飛機遇到噁心事件。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

美國一名女網友和8歲女兒搭乘達美航空(Delta Airlines)時，突然聞到機艙傳來噁心臭味，她原本以為是8歲女兒控制不住在坐位上解放，沒想到竟是一名成年人，而且座位上滿是排泄物，驚人畫面把她給嚇了一大跳。

這名女網友在國外論壇Reddit上發文，她聖誕節帶8歲女兒從阿拉巴馬州伯明罕市(Birmingham)飛往喬治亞州亞特蘭大(Atlanta)時，在班機上竟然遇到可怕的滾屎事件。

女網友表示，飛行大約20分鐘時，機艙內突然傳出令人作噁的臭味，她原本擔心是自己女兒忍不住，直到下機時才發現是坐在她前8排的乘客，「座位上到處都是屎，除了坐墊以外，連靠背上都是，這個人竟然坐在他的排泄物中1個小時，這對我來說絕對是最難忘的一次飛行經驗」。

貼文曝光後，一名網友表示，「我就是坐在事發座位同一排的乘客，我下機時也有看到，像花生醬一樣噴在座位上」，其他網友也表示，「我有看到那個人跑去廁所，味道真的很噁」。不過也有網友表示，該名乘客可能有健康問題。

達美航空去年9月也發生過類似事件，一架從美國喬治亞州起飛，預計飛往西班牙的航班，起飛後不久機長立即要求返航，因為機上一名乘客不小心在座位上腹瀉，導致機艙內「滿滿巧克力色」，座位畫面在網路上瘋傳。