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媽開3歲兒衣櫃發現「世界第二毒蛇」　1.5m長嚇壞網：怎麼進去的

媽在3歲兒衣櫃發現「世界第二毒蛇」　1.5m長嚇壞網：怎麼進去的。（圖／翻攝自TikTok／snakehunteraus）

▲女子打開兒子衣櫃，發現東部棕蛇。（圖／翻攝自TikTok／snakehunteraus）

記者李振慧／綜合報導

澳洲一名媽媽日前打開3歲兒子的衣櫃時，竟然發現一條約1.5公尺長的毒蛇，仔細一看，該蛇還是有「世界第二毒蛇」之稱的東部棕蛇(Eastern Brown Snake)，嚇得立即找捕蛇專家到府幫忙。

墨爾本市捕蛇專家馬克(Mark Pelley)近來在臉書上分享了這起事件，他表示，他接到一則客戶的案子，一名母親幫孩子買了新衣服後，打開孩子的衣櫃時，意外在裡面發現毒蛇。

@snakehunteraus 2nd most venomous snake in top underwear drawer #foryoupage #fyp #reptile #snake #viral #drawer ♬ original sound - SpongeBob background music

影片中可看到，馬克打開衣櫥的抽屜後，一條約1.5公尺長的東部棕蛇就在衣物上，驚悚畫面嚇得許多網友表示，「怎麼跑進去的」、「這讓我再也不敢打開抽屜了」、「我剛剛找到再也不洗衣服的理由」。

有網友質疑，衣櫥裡面的衣服明明都有摺好，怎麼會沒發現裡面有蛇，馬克回應，其實蛇的重量比想像中輕，「幾乎感覺不到牠們的重量，我還看過棕蛇跑進路人的購物袋中，這種事有可能發生在任何人身上」。

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