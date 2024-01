男中2千多萬元樂透害家庭破裂「父女互告」　家人嘆：寧願沒中獎

▲男子中樂透,最後卻搞到家庭關係破裂。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

澳洲昆士蘭92歲男子班普頓(William John Bampton)樂透贏得近澳幣100萬元大獎(約台幣2,083萬元),然而高額獎金卻把他的生活攪亂,因此與子女的關係破裂,最後雙方還告上法庭。傷心的家人坦言,寧願父親當初沒有中獎。

92歲男子班普頓2018年3月購買Tattslotto Golden Casket樂透,贏得澳幣986,212.30元大獎(約台幣2,054萬元),贏得大獎不久,他幫66歲兒子賴瑞(Larry)付了澳幣5萬元(約台幣104萬元)押金,後來又支出澳幣505,030 元(約台幣1,051萬元)買房,和兒子一起共同擁有那間房子。

“Family feud over lotto winnings unfolds in Brisbane court”



Far out what a mess https://t.co/7A8N6PV9zb