白宮人員緊急轉移！挺巴勒斯坦示威失控　破壞圍欄還襲警

▲大批民眾聚集在白宮外，展開聲援巴勒斯坦的示威活動。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國大批民眾13日在白宮外示威，聲援深陷戰火的巴勒斯坦人民，但部分抗議者竟動手破壞金屬圍欄，甚至向警察扔擲物品。白宮職員及記者一度緊急轉移，而總統拜登當時人在馬里蘭州的總統休假地大衛營（Camp David）。

福斯新聞報導，現場示威者大聲高呼「立即停火」、「解放巴勒斯坦」等口號，同時揮舞著巴勒斯坦旗幟。特勤局表示，白宮及鄰近建築物未受破壞，但一些外部圍欄受損，職員與記者因此被重新安置到其他地方。他們並未逮捕與遊行相關的任何人士。

白宮也證實，外部圍欄「遭到暫時性破壞，並被美國特勤局支援團隊在現場迅速修復。作為預防措施，在解決問題期間，（白宮）靠近賓夕法尼亞大道（Pennsylvania Avenue）一側的部分媒體與職員被暫時遷移。」

不過，大都會警察局局長史密斯（Pamela Smith）在稍晚的記者會上指出，雖然當天大部分示威活動都很和平，但在白宮附近的拉法葉公園（Lafayette Park），一些警察被丟東西襲擊。

她說，「和平示威權是我們民主的基石之一，而大都會警察局也長期支持那些造訪我們城市，並且安全示威的人們。不過，暴力、破壞及犯罪行為不會被容忍」，支持同仁調查並且追究責任。