批賴清德台獨主張就是引戰！　侯友宜：賴當選戰爭風險最高

▲侯友宜、趙少康11日上午舉辦國際記者會。（圖／侯友宜競選辦公室提供）



記者崔至雲／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜今（11）日舉辦國際記者會，會上，記者問到，若民進黨總統候選人賴清德獲勝的話，戰爭的風險會有多大？侯友宜直言，賴清德當選的風險比任何人都高太多了，「引發戰爭的往往是國家的領導人不是人民」，賴清德台獨的主張就是引戰的主張。



對於此議題侯友宜先說，今天聯合報出了一篇文章，寫得非常清楚，內容提到，這2天美國的歐亞集團，對2024全球最大風險的評估報告裡面，把賴清德跟烏克蘭的澤倫斯基，以及以色列的納坦雅胡，共同並列美國最危險的朋友。



侯友宜說，可以想見如果賴當選，賴的台獨的主張是一個引戰的主張。尤其賴清德在近期的過程當中。他不斷地說中華民國是災難，讓大家非常的擔心，會不會引發臺海的動盪？雖然蔡英文替他澄清了，但相信大家很清楚認識，民進黨有台獨黨綱之外，賴清德從以前到現在，他內心的話或在選舉過程講出來的，他就是個務實的台獨工作者

侯友宜表示，賴清德當選的風險比任何人都高太多了，所以戰爭不能有萬一，戰爭的風險一定要降到零，和平才是唯一的選項。



「引發戰爭的往往是國家的領導人不是人民」，侯友宜強調，國家領導有責任追求和平、避免戰爭的責任。「我的任內為什麼不會觸及統一問題」，因為台灣的未來是2300萬人來決定的，他走的是台灣最有利的中間路線，尤其他會對話跟交流，把風險降到最低，這是他的態度及決心，這樣才不會把問題只單方面去引戰的台獨。「所以我用實力確保和平，用交流增進理解，就是慢慢慢慢把這個風險逐步逐步把他降低下來」。