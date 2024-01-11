稱跟徐耀昌交情仍「非常堅強」　趙少康：他找幾十地方幹部大力輔選

記者蘇晏男／台北報導

前國民黨苗栗縣長徐耀昌昨晚發臉書，怨懟苗栗財政窘境伸出援手的竟是民進黨政府，而非國民黨執政的行政院。對此，國民黨副總統候選人趙少康今（11日）表示，這歸因徐耀昌跟國民黨的恩怨，但徐跟他們之間的交情、夥伴關係繼續存在，且徐很熱心，把自己的幾十個地方幹部召集來，幫他們大力輔選。

▲趙少康、賴士葆11日受訪。（圖／記者陳家豪攝）

徐耀昌10日在臉書表示，他剛就任苗栗縣長時，迫於財政困窘，帶著苗縣府各局處同仁，北上行政院，向當時執政的國民黨政府求助，他天真的以為黨的援助，可以讓苗栗鄉親，看見通往美好未來的微小希望，但行政院卻說「我又不是做仲介的」，他兩手空空走出行政院大門。

徐耀昌也說，結果最後對苗栗這塊土地伸出援手的，竟是民進黨政府，「誠實的說，苗栗財政的轉危為安，有極大一部分原因，是來自於綠營執政下的鼎力支持」。

趙少康11日上午陪同立委候選人賴士葆車隊掃街，並在活動前接受媒體聯訪。對於徐耀昌怨國民黨，趙少康回應，他兩周前跟台北市前市長郝龍斌親自到徐耀昌住處拜訪徐，「當然是老朋友」，徐很熱心，把自己的幾十個地方幹部召集來，幫他們大力輔選。

趙少康也說，（臉書文）歸因徐耀昌跟國民黨的恩怨，但徐跟他們之間的交情、夥伴關係繼續存在，還是非常堅強。

賴士葆則表示，印象在立法院會期間，苗栗縣立委陳超明跟徐耀昌曾找國民黨團幾位立委，包括解決財政問題，「我們都盡全力幫忙，都支持」。