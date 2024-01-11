徐耀昌怨藍營冷漠以待　謝綠營伸援手「苗栗欠民進黨人情」

記者蔡文淵、劉人豪／苗報導

苗栗縣前縣長徐耀昌昨（10）日深夜突發長文，表達對國民黨的失望、灰心，直言苗栗縣過去財政困窘，藍營執政時卻冷漠以待，是民進黨上台後伸出援手才慢慢改善。對此，徐耀昌今（11）日現身強調：「我們苗栗欠民進黨一個人情，所有人應該冷靜下來，想想誰是下屆總統，領導台灣邁向康莊大道，讓苗栗、台灣更富裕更繁榮。」

▲徐耀昌說「我們苗栗欠民進黨一個人情」。（圖／記者蔡文淵翻攝）

徐耀昌昨天晚間發文表明心志，他直言，擔任縣長期間苗栗縣府財政困窘，遇上天災時向當時執政的國民黨政府求助，卻被冷冷打槍，令他失望不已，內心不由得浮現出「苗栗人這麼相信黨，為什麼最終的結果，藍天執政下的土地會如此貧瘠？」的想法，直到政黨輪替，總統蔡英文上任，終於對苗栗這塊土地伸出援手，為此他向綠營表示感謝與肯定。

徐耀昌今日出面表示，發文是表達從政幾十年來，尤其在後半段感覺到有點心痛，「台灣是個小島國家，公平合理的競爭是必然的民主程序」，也說選賢與能是民主的素養，平日的時候為了自己勝選挖人瘡疤，講一些似是而非的，這都不好，希望鄉親睜大眼睛，冷靜看誰是最適合的人選。

徐耀昌指出，這次選舉開始以來，至少有5、6個民進黨高層，像是民進黨總統候選人賴清德、賴清德競選總幹事潘孟安、民進黨團總召柯建銘等都來拜訪，相對的國民黨沒有一個人來找他幫忙，連一通電話都沒有，感覺很失望，「國民黨把我開除了，我想個人有個人的角色，立場也不同，他們可能認為徐耀昌是退休的縣長，另外既然被開除也不必去拜訪」。

徐耀昌說過去支持國民黨，但這次退黨是希望國民黨好自為之，不對的要改進，好的去蕪存菁，8年的時間韜光養晦，到今天還以為是台灣的老大，反觀民進黨8年執政，時任行政院長的賴清德給公職人員福利，給公職人員激勵，蘇貞昌卸任以後，知道苗栗財政困難，跟他們拜託後，之後苗栗中央輔助的錢，不用配合款，「我們苗栗欠民進黨一個人情」。

徐耀昌表示，不敢要求大家支持民進黨或是國民黨，所有人應該冷靜下來，想想誰是下屆總統，領導台灣邁向康莊大道，讓苗栗、台灣更富裕更繁榮。