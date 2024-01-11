批衛星警報國家機器介選　朱立倫：民進黨選前最後總動員令

▲國民黨黨主席朱立倫。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

中國大陸日前發射衛星，不過國防部發布的國家級警報，英文卻以「Missile（導彈）」為內容，引發各界議論。國民黨主席朱立倫表示，這就是綠營為選情最後的總動員令，為了選舉民進黨各種爛招都會使出來，不管司法介選、連國防都介選，國家機器都在介選。

朱立倫今日上午陪同國民黨北市七選區（信義、南松山）立委候選人徐巧芯車隊掃街拜票，對於選戰剩48小時，朱立倫先說，現在全力以赴，大家都是拚到底，每一席都非常關鍵，大家拚盡最後的力量，每一票都很重要、每一票都是關鍵，總統大家團結支持侯友宜、趙少康，立委支持國民黨提名的立法委員，不分區立委拜託大家支持國民黨。

針對國防部日前的警報簡訊，朱立倫批，全世界沒有人會在選前的4天為一個商用的衛星發這樣的一個國家級的警報，且這個國家級警報當中的英文，完全是一個戰爭時候的飛彈攻擊，而且是air raid，這是一個空襲警報，這是一個非常嚴重的事實，今天不用去推給任何的基層，徐巧芯當選之後一定要徹查真正的動機。

朱立倫再說，這次是綠營對於選情的一個最後的總動員令，他們希望透過這樣子的方式來干擾選舉，「綠營過去真的是治國沒半步，選舉全奧步，各種選舉的最後的爛招都會使出來，那不管司法介選、連國防都介選，國家機器都在介選」。

