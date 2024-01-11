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中選會提醒勿聽信網路選務謠言！　干擾、妨害或擾亂投票恐觸法

▲▼中選會提醒民眾勿聽信選務謠言，更勿干擾、妨害或擾亂投票與選務，以免觸法。（圖／中選會提供）

▲中選會提醒民眾勿聽信選務謠言，更勿干擾、妨害或擾亂投票與選務，以免觸法。（圖／中選會提供）

記者江采蓁／綜合報導

2024大選倒數48小時，中選會提醒，部分有心人士在網路製造或轉傳似是而非的選務謠言，企圖干擾選務及妨害投票，請民眾務必遵守法律規定，勿聽信選務謠言，更勿干擾、妨害或擾亂投票與選務，以免觸法。

中選會指出，有心人士在網路製造或轉傳似是而非的選務謠言，企圖干擾選務及妨害投票，例如「投票日當天可監控錄影選民的投票行為」、「投票日當天8點前民眾即可進入投票所檢查」、「建議公民自備透明封箱膠帶，在檢查空票匭過程中，可將夾層封條予以再次封死，因投開票所有魔術封條」、「投票期間選務人員或監票人員回到戶籍地（投票），就是意圖作票」、「投票所內人物來往，皆可隨時錄影」等。

對此，中選會強調，這些都是選務謠言，實則投開票所工作人員皆依選務法令辦理投開票作業，也請民眾遵守法律規定，勿聽信選務謠言，更勿干擾、妨害或擾亂投票與選務。

中選會表示，依「第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉投開票所工作人員手冊」規定，1月13日8時整，主任管理員宣布開始投票後，主任管理員係會同主任監察員公開查驗票匭後加封，且查驗時都會向監察員及在場民眾展示空票匭，並就紙票匭底部加貼封條。

中選會提到，無論是傳統票匭或紙票匭，均受監察人員與現場民眾公開查驗，而由主任管理員在現場加封，加封後即開始進行投票程序，並非如網路謠言所指可由民眾自行或再加封條，請民眾勿聽信選務謠言，以免妨害公務又干擾選務，而須負起法律責任。

此外，中選會指出，有關選務人員工作地投票的規定，今年與往年並無不同，皆依法辦理；投票所工作人員，其戶籍地及工作地在同一直轄市、縣市，並且屬同一個區域立法委員選舉區者，可依法申請在工作地投票所投票，因此，所謂「投票期間選務人員或監票人員回到戶籍地（投票），就是意圖作票」是無稽之談。

中選會也強調，網路流傳「投票所內人物來往，均可隨時錄影」或「可監控錄影選民投票行為」等謠言，都與現行法律規定不符；中選會再次提醒，司法檢警機關與選務機關在歷年以來各項選舉過程中，在投票所30公尺內外，不論是以直接或間接等妨害或擾亂投票順暢之進行者，或是有妨害民眾自由行使其投票權等不法行為，例如叫囂、辱罵、監控、恐嚇、施以不法腕力等，按其情節輕重，應依刑法第142條或第147條等依法究辦。

中選會最後再次提醒民眾，網路上有與選務法令與投開票作業程序不符的各類謠言，請民眾勿聽信以免觸法。

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