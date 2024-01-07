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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林淑芬「握緊每雙手」拜票：每天如履薄冰　李有宜跳應援舞掃街

▲李有宜、林淑芬（圖／翻攝自Facebook／李有宜、林淑芬） 

▲林淑芬到市場拜票，遇熱情民眾上前擁抱。（圖／翻攝自Facebook／林淑芬）

記者林韋辰／綜合報導

把握選前黃金周末，新北市第2選區民進黨立委候選人林淑芬、民眾黨候選人李有宜勤勞走訪菜市場，掃街拜票，爭取鄉親支持。林淑芬力拼連任，7日到菜市場緊握每一雙手，鞠躬懇請鄉親賜票。李有宜則是一早到保和宮參加李氏宗親的開光活動，隨後接力到蘆洲早市進行拉票，甚至跳起應援舞。

民進黨立委候選人林淑芬在臉書上貼出最新照片，看到她到市場拉票，親切向民眾握手、跟攤販搏感情，還有熱情的支持者送上大大擁抱，感受到在地人的大力支持。林淑芬在臉書上提到，自己從踏入政治那一刻開始，每天如履薄冰，督促自己不要辜負支持者的期待，要捍衛弱勢權益，成為人民的大聲公，並透過監督施政、制度改變努力達成公平正義的台灣。同時強調，自己從在野到執政，「一路走來始終如一」。

▲李有宜、林淑芬（圖／翻攝自Facebook／李有宜、林淑芬）

▲林淑芬力拼連任、爭取支持。

前陣子由韓國瑜站台相挺的民眾黨立委候選人李有宜，把握選前關鍵第6天，先是來到保和宮參拜，虔誠拿香祈福，等到儀式結束後，她也馬不停蹄來到菜市場掃街。從中看到，李有宜的競選團隊播放熱鬧音樂，隊伍頂著大大競選氣球，馬上吸引路人目光。沿途上李有宜與鄉親熱情打招呼、握手，甚至「手指比3」嗨跳專屬的應援歌曲。

▲李有宜、林淑芬（圖／翻攝自Facebook／李有宜、林淑芬）

▲▼競選團隊播應援歌曲炒熱氣氛，李有宜與民眾開心合影握手。

▲李有宜、林淑芬（圖／翻攝自Facebook／李有宜、林淑芬）

李有宜在粉專上透露，若自己進入國會的話，絕對會強力督促中央相關部會，並強調專注在教育與財政紀律上，要打造美好台灣，從新北做起。由於新北市第2選區藍營沒有提名人選，禮讓民眾黨提名的李有宜，國民黨多位立委候選人日前也幫她站台，展現出藍白小雞合的氣勢。

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