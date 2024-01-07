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選前關鍵6天！蕭美琴挺李坤城「專業不買票」　蔡明堂走市場拉票

記者林韋辰／綜合報導

選前關鍵最後6天！新北市第3選區（三重區）民進黨立委候選人李坤城7日在粉專貼出一段影片，看到蕭美琴副總統候選人認真推薦李坤城，強調他「認真專業不買票」，呼籲鄉親一定要記得投給3號。國民黨立委候選人蔡明堂則是選前最後衝刺，努力到各個市場握手拜票，期盼選民投給自己。

民進黨副總統候選人蕭美琴特別錄製影片，大力推薦「三重李坤城」，強調他過去在議會中質詢率百分之百，而且「認真專業、不會買票」。李坤城也為了要「專職專業」服務三重鄉親，放棄議員連任。

▲選前關鍵6天！蕭美琴挺李坤城「專業不買票」　蔡明堂逛市場拜票（圖／翻攝自Facebook／李坤城）

▲選前關鍵最後6天，蕭美琴呼籲三重鄉親支持李坤城。（圖／翻攝自Facebook／李坤城）

李坤城也在臉書上懇請鄉親選民，三重立委一定要「選賢不選錢」，不能讓買票賄選抹黑糟蹋三重，希望大家一起選對的人、走對的路，邀請鄉親一起搭上三重「236」的民主列車。

▲選前關鍵6天！蕭美琴挺李坤城「專業不買票」　蔡明堂逛市場拜票（圖／翻攝自Facebook／李坤城）

▲李坤城近期與網紅、主播合作拍片，一起推廣三重在地美食。（圖／翻攝自Facebook／李坤城）

國民黨立委候選人蔡明堂則把握黃金周，7日到各個市場拜票。他在臉書上表示，曾經有位攤商老闆跟他說，「來拜票幾次不是最重要，別像現任的選上後就沒再看到。」因此強調這種事情絕對不會發生在自己身上，之後當選立委後，也一樣會帶著太太來買菜、去豬肉攤光顧、捧場現切雞肉盤，也不忘買回孩子最愛的雙胞胎。

▲蔡明堂。（圖／翻攝自Facebook／正派 蔡明堂）

▲蔡明堂到各個菜市場努力拜票，送鄉親衛生紙與熱情握手。（圖／翻攝自Facebook／正派 蔡明堂）

蔡明堂在臉書上提及，自己想為三重做很多事，選情緊繃，拜託大家幫忙拉票、固票，也請大家給阿堂一個機會，讓自己能進入立法院，將三重鄉親的問題在立法院充分反應。

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