清大傳奇李怡嚴1／翻書考還當三分之一　藏書多到只剩床有空位

▲影片「20231208盡心立命李怡嚴教授與他的時代」由李怡嚴照護小組委託，導演張烈東拍攝，企劃王仕琦授權。

記者陳凱力／新竹報導

國立清華大學前教務長、物理系退休教授李怡嚴，2023年底將8500萬元畢生積蓄全數捐出。李怡嚴教授今(5)日上午於家中離世，享壽87歲，他一生幾乎奉獻給學術、教育，消息傳出後，他的友人、同事、學生也紛紛上網追憶。

李怡嚴一生傳奇非常，可說幾乎是為了讀書、做研究而活，若要說興趣，大概就是黑膠了。去年捐款儀式上，當時大家已經知道李教授的身體不樂觀，其中一友人說了一個李怡嚴的小故事，沒想到在場者竟一個個接力，內容精彩有趣，幾乎可說是「李怡嚴的1001個故事」。

▲李怡嚴是清大公認傳奇，他的小故事說上三天三夜也說不完。（圖／清大提供，下同）



一名老友說，李怡嚴退休前住在清大宿舍，他對閱讀、學習可謂狂熱，宿舍藏書量驚人到，除了一條可以落腳通過的通道外，只剩下床上「空出一個人形」，其餘空間幾乎都是書。

李怡嚴閱讀種類五花八門，雖然是理工背景，但是歷史、天文、藝術，甚至連古文詩詞也有專研。曾經他與某中文系教授因為某一段文章看法分歧，李怡嚴當下就要對方等著，立刻跑回宿舍、找出原書，翻出來證明自己的見解是對的，在學問上的較真，幾乎沒有人是李怡嚴的對手。

後輩形容，李怡嚴和善，但是在學問方面一絲不苟，一開始在清大任教時，李怡嚴教授大一的必修，但李怡嚴的課實在太難了，他的考試皆採「OPEN BOOK」，考題也只有短短兩句話，但就這兩句話，不要說OPEN BOOK，就算把考卷帶回家寫，學生都寫不出來，每年光當就要當掉1/3學生，新生們哀鴻遍野，甚至因為必修太難而選擇轉系。

▲李怡嚴對學術嚴謹、熱情，但是他的課實在太難，即使翻書考也要刷掉1/3。



也因為「生還者」太少，後來李怡嚴改教大三、大四的選修課，他讓學生自己考慮，「能上的再來上」。李怡嚴把做學問當三餐，廢寢忘食就算了，有次李怡嚴因為看書看得太入迷，西裝背心只套了一隻袖子就出門，大家看到李怡嚴的外套下夾了一對尾巴提醒他，才知道自己穿衣服竟然穿到忘記。

友人說，李怡嚴的8500萬畢生積蓄裡，除了薪資外，大部分是父母留下的財產，三餐吃得極為簡單，除了愛喝可樂外，幾乎是沒有物質慾望，一件衣服一穿幾十年，家中還有縫紉機可以縫補舊衣，每天的生活就是教室、圖書館、餐廳，三點一線，因為太愛喝可樂，所以李怡嚴的牙齒很早就掉光。

▲李怡嚴對物質幾乎不講就，唯有學問、音樂能夠放在心上。

可能因為李怡嚴對吃不注重，身體出了問題。半年前李怡嚴出現腳軟、無力，去年9月李怡嚴身體不適住院後才發現肝指數過高，之後開始反覆進出醫院，但始終查不出病因，直到11月李怡嚴才診斷出胃癌，因為癌細胞擴散到肝才引起指數過高。

李怡嚴一生簡約，就連住院都堅持要住在4人健保房，學校希望李怡嚴可以安心休養，提出將他轉往單人房遭拒，李怡嚴說「我不能使用特權，醫生給我什麼房就住什麼房」，直到後來兩三個星期，李病情直下，才不得已改入單人房。

友人說，李教授福澤深厚，即使罹癌但是好像沒受到太多的疼痛折磨，李怡嚴住院後很多朋友、學生都到病房探望他，後期他已經說不出話，但仍堅持親筆簽下「謝謝你們，李怡嚴」向大家表達感謝。