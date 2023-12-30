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社會 社會焦點 保障人權

幫填教授問卷！內容竟是「脫衣隨我親」　猥褻清純寶友...渣男慘了

▲▼性侵,受害,暴力。（示意圖／達志影像）

▲女子想買回原本賣出的遊戲卡牌，反遭對方恐嚇猥褻得逞。（示意圖，非本案當事人／達志影像）

記者陳崑福／屏東報導

邱姓男子玩寶可夢卡牌認識一名女子，期間因買賣牌卡關係，向她恐嚇如不配合完成大學教授的問卷調查作業，將到警察局告她詐欺，把她騙到租屋處，令她脫掉內衣褲並擁抱、親吻，屏東地方法院審理後，依強制猥褻罪判處有期徒8個月。

判決書指出，邱姓男子因把玩寶可夢遊戲卡牌而結識一名女子，由於該女子無意續玩寶可夢，委由邱男賣掉手邊的遊戲卡牌，女子事後又想再玩，又託他買回部分想要的遊戲卡牌。

2022年3月間深夜，邱男恐嚇女子：「你不守信用，我要告你詐欺，若不來屏東找我談，明天警察局見等語。」女子抵達邱男租屋處後，邱男告訴女子，如果配合完成大學教授所出的問卷調查作業，就不會提告，她因擔心遭邱控告，只能答應幫邱完成作業，並依對方指示，脫去衣褲僅著內衣、內褲供他觀賞，邱則任意擁抱、親吻女子，被害人事後提告，警方訊後送辦檢方偵結起訴。

法院判決指出，審酌被告為逞一己私慾，對女子有強制猥褻之行為，妨害她性自主決定權，造成她心理上難以磨滅之陰影，雖犯罪後僅坦認客觀行為之犯後態度，而被告雖表示有和解意願，然迄至言詞辯論終結前仍未與甲女達成和解，未能取得甲女之原諒，兼衡其無刑事前科紀錄之素行等資料，判處8個徒刑。

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