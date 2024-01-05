國3「6車連環撞」1死2輕重傷　45歲台積電副理熱心搖手電筒喪命



記者陳凱力／新竹報導

國3南下108K處，昨(4)日傍晚發生一起連環重大車禍，現場造成6車追撞、3人送醫，其中1死傷1重傷，而死亡的45歲賴姓駕駛為台積電副理，正值壯年有大好前途，卻因熱心協助交通事故遭到死亡意外。

從車禍畫面看見，現場物品散落一地，不僅輪胎直接被撞掉，還有兩名傷者躺在地上，而追撞的6台車幾乎黏成一串，可見當時撞擊力道之大。

目擊者還原車禍過程，當時前4輛車正排隊準備離開交流道，第5台不知為何高速撞上，直接與前面四台車黏成一條龍，前車尾與後車頭幾乎嚴絲合縫。因前面4台車幾乎黏在一起，後車箱無法打開，所以第一台許姓駕駛、第二台賴姓駕駛發現後，一起走下車，前往第5台車找警示燈出來置放。

▲國道三號108K處昨日晚間發生重大車禍。（圖／翻攝網路，下同）

當時第1、2、5台車的3位駕駛在後車廂翻找警示燈，由於第5台車是休旅車，當後車門掀開後，順勢也讓後車燈一起往上掀，擔心後方車輛看不見車燈，熱心的許、賴兩人拿出手機、打開手電筒，面朝後方車道揮舞著手機手電筒警示，只是沒想到，第6台車還是來不及反應，直接朝第許、賴兩人撞去。

悲劇發生僅瞬間！從發生初次撞擊到兩人下車走到第5台車尋找三角警示牌，到最後被撞，整個過程大約只有5分鐘，許、賴因為站靠近中線車道的位置，雖然第6輛車駕駛試圖踩煞車、打偏方向盤，但仍然反應不及，兩人躺在車道上，而第6台車則車頭逆向打橫在中線車道上。

▲這起車禍造成一死、一重傷、一輕傷。

第5輛陳姓車主因站在靠護欄的位置幸運逃過一劫，當時還有一名60多歲、第4台車的車主因腰痛送醫，目前已經離院，第1台車的29歲的車主則因骨折，仍在加護病房治療中。

據悉，死亡的駕駛為台積電副理，家屬得知噩耗悲痛萬分，家屬也在昨日晚間趕到新竹處理後事。