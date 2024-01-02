哈佛博士主任遭控占用辦公室3年一審判賠553萬　上訴逆轉免賠

▲高院二審逆轉改判女教授免賠。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

台北某國立大學王姓女教授擔任學校教評中心主任，2017年卸任後仍使用該辦公室，校方2020年討回辦公室後，又起訴要求女教授賠償占用3年的租金553萬餘元。一審判准，女教授上訴二審，高等法院審理後，逆轉改判女教授免賠。可上訴。

該名女教授為國內知名教育學者，在校方網頁介紹中，她專長教育行政與政策、教育政治學、教育評鑑、教育社會學、高等教育、教育研究法等等，曾任中學教師，之後考上公費留學，出國留學，最高學歷為美國哈佛大學教育博士。女教授接受專訪時，也曾說出「當老師就像播種，在學生身上種下知識種子，努力關心、教育他們，這就是我當老師最大的感動了。」充滿熱忱的話語。

不過校方起訴指出，女教授於2014年間獲校方聘任為「教育研究與評鑑中心」主任，並承接教育部師資培育及藝術教育司委託之「中小學師資資料庫建置、維護與應用計畫第四階段」等計畫，並擔任計畫主持人。女教授同時也因此使用校方的教評中心內，10個辦公座位的辦公室。不過女教授2017年未獲得教評中心主任續約，應該要歸還辦公室，但女教授卻不願歸還。校方直到2020年間才取回辦公室，因此起訴要求女教授賠償使用辦公室3年的不當得利。

女教授則反駁，早在她接任教評中心主任前，就已經承接該等研究計畫，而獲准使用相關的辦公室，並非因為擔任主任才得以使用辦公室；此外，校方起訴後她就歸還辦公室，期間並無任何利益得失的問題，不須賠償。一審法院不採信，判決女教授須賠償租金553萬餘元。

女教授上訴二審，高等法院審理後，改採信女教授的說法，認定女教授確實並非因為擔任教評中心主任而得以使用該辦公室。因此高院廢棄一審判決，逆轉改判女教授免賠償。