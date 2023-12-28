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台灣教育「學生至上」多可怕？退休教授嘆：教師只是教書匠

▲▼補習班,補習,老師。（圖／取自免費圖庫／pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pexels）

記者鄺郁庭／綜合報導

新北市國三生遭同學以彈簧刀攻擊致死，事件引發社會譁然。台師大退休教授林保淳就在臉書貼文，以「還我教師的授教權」為題，發表自己的看法，直嘆「我們的教育究竟是出了什麼問題？」認為現在社會上普遍的「學生至上」觀念，使教師成為「只是在課堂傳授應考知識的教書匠」，令人唏噓。

林保淳看到國三生因細故被「割喉」的事件，認為比起屢見的校園霸凌案，此事更令他觸目驚心、細思極恐，也使學生忐忑惶惑、父母惴惴不安，師長則一籌莫展。他不禁質疑，「我們的教育究竟是出了什麼問題？」

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林保淳指出，教師原本應該是整個學校教育中，舉足輕重的關鍵人物，可如今因社會上普遍的「學生至上」觀念，要講究學生的自主權、受教權，幾乎動輒得咎，「再有多頑劣的學生，也都完全不敢施加哪怕是再輕微的管教，只能以冷漠、放任，事不關己最好的態度，勉強敷衍了事」。

於是，什麼言教、身教，都不管用了，教師成了只是在課堂傳授應考知識的教書匠，「誰還願意多花時間、精力，去接觸、了解學生？更遑論踐履『百年樹人』的責任了。」林保淳直呼，這是很可怕的現象，他認為學生的「受教權」必須獲得保障，但教師也應該擁有起碼的「授教權」。

他將校園比喻為一座園囿，學生是花草樹木，教師則是園丁，「園囿中的花樹欲成長、茁壯，乃至枝葉繁茂、欣欣可觀，少不了園丁以刀以剪，稍事剪修」，一旦剝奪教師修剪、裁整的權力，如何能期盼花樹有美好、可觀的前景？

事實上，林保淳今年5月就曾發表〈受教權與授教權〉一文，強調老師也應該有「授教權」，在他的課室中，擁有合情合理合法的權利，以教導學生、傳授知識，並維護其他學生的「受教權」。

他認同教師的地位已大不如前，但基本上還是一個向政府或私校支薪的工作，既然支薪，當然必須擁有足以擔任此一職位的知識學問及職業道德；同時，也應當擁有在他工作範圍中的管轄、作主的權利。而課室就是教師的園囿，「在這個領域中，難道不能訂出一個合理的規範，要求學生共同遵守，而對若干可能妨礙到課室氣氛、秩序，甚至剝奪其他學生『受教權』的人，採取某些懲處的手段嗎？」

林保淳質疑，「失去『授教權』的教師，真的能教導出優秀的學生嗎？」並強調重視學生的「受教權」，當然是絕對合理的，但是，教師應不應該也擁有「授教權」？以及可以擁有怎樣的「授教權」，應該也要多加關注。

※本文獲林保淳授權引用。

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