銅板爆富！陽明交大10年開出3次千萬發票　消費9元中200萬　

▲統一發票可以對獎了。（示意圖／記者林懿捷攝）



記者陳凱力／新竹報導

陽明交通大學今年7、8月發票開出千萬大獎，不過這名幸運兒似乎不曉得自己一夕暴富，直到陽明交大粉專開始協尋得獎者，幸運兒才在兌獎截止前成功兌獎。

112年7、8月統一發票最後兌獎時間即將於明日（1月5日星期五）截止，7張千萬未領獎發票中，其中最低消費是新竹陽明交大7-ELEVEn開出的26元飲品發票。

根據校方資訊，這名千萬幸運兒似乎是看見網路協尋，已經在今(4日)下班前成功兌獎。雖不知道幸運兒的身分，但陽明交大似乎是間「爆富大學」。

校方提供歷年來陽明交大統一發票開出的大獎：

2023/7-8月統一發票，7-11陽明交大店(新竹東區）消費26元，中1000萬。

2014/7-8月統一發票，交大米諾瓦餐廳。消費306元，中1000萬。

2013/3-4月統一發票，交大停車收費亭，消費30元，中1000萬。

2016/3-4月統一發票，全家交大店。消費81元，中200萬。

2009/9-10月統一發票，全家交大店，消費9元，中200萬。

從以上資料不難發現，陽明交大近近10年來光「統一發票千萬大獎」就開出了3次，另外還有2009年及2016年分別開出200萬，不僅「爆富」，5張發票消費金額更是從9元、26元、30元到81元不等，「成本」最高的千萬發票也不過306元，簡直一絕，這也讓師生開玩笑說，陽明交大「銅板經濟」投報無敵。