3次1000萬+2次200萬大獎！陽明交大帶偏財　師生曝可能原因是祂

▲國立陽明交通大學校園內，多次開出統一發票大獎。（圖／記者陳凱力攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

陽明交通大學7、8月統一發票的千萬得主在兌獎前一天下午前往「歸戶」，完成兌獎手續，確定一夜暴富；不僅如此，陽明交大偏財運特旺，過去曾3次開出千萬發票以及2次200萬元獎項。

陽明交大校區內共有2間全家、2間7-ELEVEn，除了一般餐廳、飲料店外，還有多間連鎖速食店，如麥當勞、漢堡王、SUBWAY潛艇堡，餐廳、速食店部分皆屬正常用餐時間營業，深夜打烊。

校內學生透露，可能是因為其他餐廳品項少、容易吃膩，附近的商圈清大夜市又離校園太遠，不方便，外送雖然可以進校園，但價格對學生來說「實在吃不起」，因此，7-ELEVEn與全家，是陽明交大學生們公認的「校園美食」。

從早餐、午餐、晚餐到點心、消夜、飲料，便利商店的快速、方便已經成為學生果腹、打牙祭的首選，即使非用餐時間，店內「叮咚」聲絡繹不絕，學生說，若遇用餐時間，大排長龍都是必備日常。

▲▼本次開出千萬大獎的是位於第二餐廳的7-ELEVEn。





統一發票千萬大獎實在誘人，不過學生們對於這麼消息普遍冷靜。學生們幾乎異口同聲表示「發票都存載具，一次也沒中過」，似乎對中統一發票這件事已經「死心」。

少數學生雖表示「會羨慕，但知道自己不可能」，多數學生則認為，統一發票屬「偏財」，每個人的運氣不一樣，無須羨慕，應該要腳踏實地，利用自己的真本事才是實在。

不過，3次千萬大獎、2次200萬大獎，全台校園內的便利商店這麼多，但陽明交大中大獎的機率特別高，「陽明交大校園帶財」似乎是大家默認的共識，學生開玩笑說，進交大前就是一座土地公廟，扣除開車、騎車的師生，走路進校園的師生只要有經過土地公廟就會順手拜一下，有拜有保庇吧。

▲當地居民說，不只學生愛拜土地公，連竹科求職、生意的民眾也愛拜土地公。

▲▼ 陽明交大校園內有2間全家、2間7-ELEVEn，除了一般餐廳、飲料店外，還有多間連鎖速食店，如麥當勞、漢堡王、SUBWAY潛艇堡。