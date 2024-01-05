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快訊／8500萬積蓄全捐給清大！物理學家李怡嚴離世　享壽87歲

▲▼ 。（圖／記者黃資真攝）

▲國立清華大學前教務長李怡嚴離世 。（圖／翻攝自臉書）

記者陳凱力、黃資真／新竹報導

國立清華大學前教務長、物理系退休教授李怡嚴2023年底才將8500萬元的財產全數捐出，今(5)日校方卻在臉書PO文哀悼，李怡嚴老師已於上午在家中離世，享壽87歲，將擇日舉辦追思紀念會，緬懷永遠的清華人。

去年12月中旬，李怡嚴老師將畢生積蓄8500萬元及唱片收藏捐給清華大學，捐款中5800萬元將成立「李怡嚴教授薪火相傳基金」，協助3年內的新進教授採購儀器設備與資料庫、設立實驗室。捐款中的1500萬元撥給清大物理系用於學術交流、人才培育。

▲▼畢生心血都留在清華大學　物理學家李怡嚴8500萬積蓄全捐了。（圖／清大提供）

▲物理學家李怡嚴（圖中）去年12月中旬將8500萬積蓄全捐了。（圖／清大提供）

清大指出，捐款中的1000萬元將捐贈清華出版社，成立「李怡嚴教授出版基金」，協助清大人文社會、藝術、教育領域的老師出版著作。黑膠唱片收藏捐贈清華圖書館，也捐款200萬元協助圖書館改善視聽館藏空間。

另外，李怡嚴老師學識淵博、喜愛閱讀，家中藏書估計有6萬冊，類別包括歷史、人文、哲學、小說、傳記與原文類等書籍。由於李怡嚴年事已高，決定將畢生收藏書籍捐出，提供給有需要的機構或愛書人士。

清華大學臉書全文如下：

我們敬愛的李怡嚴老師今天上午在家中安詳離世，他求知若渴、盡心立命的精神，是清華人終生學習的典範，我們永遠懷念他。

物理系李怡嚴教授執教清華半世紀，上月將畢生積蓄，包含價值8千5百萬元的動產、不動產及書籍、唱片收藏捐給清華大學，無私大愛令人敬佩。

校內很多師生近日前往探望李怡嚴老師，老師精神都很好，因此今天突傳噩耗，大家都感到十分驚訝與惋惜。

清華大學將擇日舉辦追思紀念會，緬懷永遠的清華人——李怡嚴老師。

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