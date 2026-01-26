　
社會 社會焦點 保障人權

高雄騎士路口被撞飛！「翻跟斗」飛一圈斷手...恐怖畫面曝

記者許宥孺／高雄報導

高雄市鳳山區昨（25）日發生一起車禍，一部轎車行駛至無號誌燈路口時，與一部機車發生碰撞，機車騎士當場被撞飛，翻了一個大跟斗後摔倒在地，身體多處擦傷、右手骨折，緊急開刀治療。

▲▼高雄騎士遭攔腰撞飛　「翻跟斗」飛一圈手斷了。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲騎士的機車幾乎解體。（圖／記者許宥孺翻攝）

事發在25日下午3點15分，警消獲報，鳳山區保南一路與七成街口發生交通事故，救護人員趕抵現場時，發現一名男子全身都有傷勢，緊急送往杏和醫院救治。

警方調查，當時26歲劉姓男子駕駛轎車，沿保南一路北往南方向直行，與此同時，33歲陳姓男子騎乘機車沿七成街東往西方向直駛，兩車於路口交會時發生碰撞，造成陳姓騎士摔車，機車再碰撞停放於路旁的小客車車尾。劉男、陳男經酒測後都未有酒精反應。

▲▼高雄騎士遭攔腰撞飛　「翻跟斗」飛一圈手斷了。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄騎士遭攔腰撞飛，凌空飛一圈。（圖／記者許宥孺翻攝）

根據曝光的監視器畫面顯示，劉男行駛至路口時疑似未減速，而陳姓騎士當時的車速也不慢，劉男發現後急踩煞車，但仍不慎撞上，劉姓騎士當場摔跟斗，360度飛一圈後重重摔地，造成身體多處挫傷、右手骨折，經地方醫院救治後，再轉送至醫學中心開刀治療。

警方初步研判，肇事原因為劉姓駕駛在無號誌路口未減速、陳姓騎士則未禮讓幹線道車，不過詳細肇事原因仍需交由交通大隊進一步判定。

01/24 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

專偷「金證公仔」！警逮慣竊追回萬元贓物

高雄市鳳山區出現一名專挑深夜時段，針對高單價「金證公仔」下手的娃娃機慣竊。該名竊嫌竟在一天內連續橫掃兩間機台店，鳳山分局獲報後，調閱監視器以車追人，於報案當日下午便將張嫌查緝到案，並成功攔截尚未變賣、市值破萬元的10多件「金證公仔」。

新莊BMW衝撞左轉車　騎士「頭下腳上」噴飛慘死

大貨車鑽縫連撞2車　司機下車瞄一眼開溜

聯絡不上女兒　一查手機定位才知死了

保時捷女酒駕還載女兒　暴衝掃7車畫面曝

高雄車禍鳳山分局

