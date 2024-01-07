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社會 社會焦點 保障人權

殉職勇消骨灰今返故里　羽化後1小時抓到在逃移工...起火原因曝

▲▼新竹殉職消防員。（圖／記者陳凱力攝）

▲新工分隊長游尚樺勇執行救火任務時不幸命喪火場，上周四（4日）告別式落幕，並追晉游尚樺為二線四大隊長。（圖／記者陳凱力攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣消防局新工分隊長游尚樺勇執行救火任務時不幸命喪火場，上周四（4日）告別式落幕，全台消防單位大動員，估計有1、2千人到場。今日家屬帶著游尚樺的骨灰魂歸故里，特別繞經新工分隊，由消防局長陳中振率眾警義消，在分隊大門列隊行最敬禮，鳴消防警報送游尚樺最後一程。在逃4名移工中的其中1人，在告別式當天找到，並指出火災的原因是「有人抽菸」。

本月4日(周四)告別式中，內政部長林右昌、消防署長蕭煥章率全國各地警消代表逾千人到場哀悼，同時頒發總統褒揚令、行政院楷模獎章、內政部消防專業獎章、消防署消防榮譽章，靈柩覆蓋國旗與消防旗，並追晉游尚樺為二線四大隊長。

▲▼新竹殉職消防員。（圖／記者陳凱力攝）

▲▼告別式當天全台消防體系大動員，粗估有1、2千人到場。

▲▼新竹殉職消防員。（圖／記者陳凱力攝）

據悉，游尚樺回到高雄後，將安置在旗津納骨塔，今日除了家屬外，新工分隊的同仁也包車陪同。至於火災鑑定，陳中振說，明、後天內政部也將率隊再次前往火災進行勘驗。

4名在逃的移工，其中1人在告別式當天於桃園抓到，巧合的是，告別式大約在上午11時許結束，之後靈柩從現場移往羽化，過程約2~3個小時，羽化結束後暫厝約1小時，移工就被找到，當時他正在瓦斯爐前煮東西。

到案的移工就住在游尚樺罹難的房間內，他說，火災當天早上原本有工作，但雇主臨時來電取消，後來室友們就在沙發上抽菸聊天，此次起火原因，疑似菸蒂掉落沙發釀災，知道自己被找到後，還在臉書寫下「可能沒運了」。

▲▼新竹殉職消防員。（圖／記者陳凱力攝）

▲▼消防弟兄列隊敬禮護送游尚樺，並全程鳴消防警報。

▲▼新竹殉職消防員。（圖／記者陳凱力攝）

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