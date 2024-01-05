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清大傳奇李怡嚴2／為學問與世隔絕　寫信、蹲信箱才能找到他

▲影片「20231208盡心立命李怡嚴教授與他的時代」由李怡嚴照護小組委託，導演張烈東拍攝，企劃王仕琦授權提供。

記者陳凱力／新竹報導

清大傳奇教授李怡嚴今(5)日被校方公布於家中逝世。去年捐款前後，李怡嚴的友人幫他製作紀念影片，長達14分鐘的影片中，有李怡嚴過去的珍貴畫片，以及友人口述對李怡嚴的回憶，甚至在李怡嚴生命末期，友人問他，影片中有沒有想要說些什麼，他只要求「多提一些科學月刊」對於科學貢獻可說是傾盡一生。

李怡嚴捐出的6萬冊藏書消息曝光後，有很多愛書人都前往淘寶，裡面不乏作者親筆簽名的珍貴典籍，更有市面上幾乎絕版的珍藏，前往淘書的師生各個滿載而歸。

▲▼ 國立清華大學前教務長、物理系退休教授李怡嚴離世。（圖／翻攝自清華大學臉書）

▲李怡嚴教授今日於家中逝世。（圖／清大提供）

退休後的李怡嚴雖不再教書，但是清華大學如同知識寶藏一樣，因此他在清大附近買了間房子，依然每天進校園，到圖書館看書、聽演講，日復一日，李怡嚴的一輩子幾乎都被知識、學問與黑膠音樂包圍。

友人說，李怡嚴為了讀書幾乎屏蔽外界，他一直以「手寫書信」與外界往來，就連美國的哥哥如果要找他，同樣只能透過越洋信件。甚至李怡嚴的哥哥要找他，也只能透過到他家、守在信箱前，只因哥哥知道，李怡嚴每天都會出來拿報紙。

為了防止像親哥這種「蹲信箱」的打擾，李怡嚴甚至在清大校內的郵局租了一個信箱，因為要去郵局收信，所以朋友都知道，如果有緊急的事要找他，每周一早上去郵局等，一定等得到人。

▲▼2016年李怡嚴教授至人社院參加演講。（圖／翻攝自Facebook／國立清華大學National Tsing Hua University）

▲身家數千萬的李怡嚴一生簡樸，除了必要的開銷外幾乎沒有物質慾望，衣服一穿就是幾十年，就連生病也堅持不耍特權，只要住健保房。（圖／清大提供）

去年11月李怡嚴被診斷胃癌，他堅持住健保房不耍特權，臨終前他已經沒有辦法說話，但仍以紙筆寫下「盡心」告訴身旁的朋友，孟子的「盡心立命」是他人生的座右銘。

去年底，清大為李怡嚴舉辦傳愛清華捐款儀式，李怡嚴的照護小組也委託製作完成長達14分鐘的影片「20231208盡心立命李怡嚴教授與他的時代」已經完成並公布在YT頻道。

今日李怡嚴過世的消息傳出後，友人紛紛上網哀悼，李怡嚴在學術界貢獻非常，友人、後輩中也不乏學術、音樂界翹楚，一輩子彷彿只為了學術而生的李怡嚴，在所有人眼中，「清大傳奇」實至名歸。

▲▼李怡嚴 盡心立命。（圖／王仕琦授權）

▲李怡嚴手寫「盡心」 2字，告訴大家他的座右銘是孟子的盡心、立命，企劃王仕琦找來書法家寫下「盡心立命」4字，最為影片結束。（圖／王仕琦提供）

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