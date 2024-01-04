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社會 社會焦點 保障人權

警察在我面前開4槍...等紅燈遇抓通緝犯：這麼刺激！影片曝光

記者陳凱力／新竹報導

等紅燈意外身處警匪追逐中！一名騎士在等紅燈時，遇到警方圍捕通緝犯，通緝犯不顧一旁還有其他車輛，竟駕車直接從車群中硬鑽通過，員警兵分多路包抄，直到員警對著匪徒車輪連開4槍，停等紅燈的騎士才熊熊回神「哇操，這麼刺激」。

▲▼新豐警匪。（圖／翻攝YT「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

▲目擊網友將現場畫面上傳，引起討論。（圖／翻攝「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」，下同）

有網友在23萬數訂閱的YT頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」上傳警匪追逐影片「警察在我面前開了4槍」。畫面一開始不斷聽到「嗶!嗶!嗶!」的喇叭聲，接著就傳來陣陣警笛鳴聲，以及疑似員警大喊著「不要動!不要動!」、「通通不要動」，然後一台警用機車在停等區前停下。

員警聲嘶力竭喊「不要動!」喊到快「失聲」，這時一台白色小客車突然從左後方鏡頭中出現，機車上的員警見小客車停下後也下車拔槍，對著車內犯嫌要求「下車、蹲下、趴下」，犯嫌假意投降，趁員警下車走向汽車時又加速逃逸。

小客車朝前方對峙的員警衝撞，其他駕駛紛紛閃避，趁著機車、汽車躲避開道，小客車駕駛毫不猶豫踩下油門張揚而去，員警當場對著車輪按下板機「砰!砰!砰!砰!」連續開了4槍。

▲▼槍毒通緝犯違停露餡　邊逃邊撞警挨開5槍終落網。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼警方一路追，從新豐到竹北，終於將犯嫌逮捕。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

▲▼槍毒通緝犯違停露餡　邊逃邊撞警挨開5槍終落網。（圖／記者陳凱力翻攝）

小客車成功逃離現場，其他接應的員警也緊接著跟上，不過現場親眼目睹開槍的眾騎士、駕駛則當場嚇呆了，甚至當時還有駕駛離通緝犯和開槍的員警只有短短幾公尺。

隨著員警、通緝犯離場，騎士、駕駛才紛紛回神，事實上整個行動甚至只有短短30秒，目擊者邊催動油門離開邊震撼說「哇操，這麼刺激」。

據悉，這名通緝犯是因違規停車被攔查曝光身分，第一次逃逸時，就因衝撞警方遭對空鳴槍1次，犯嫌逃意堅強，之後數次對警衝撞，過程中警方又連續開了3槍，直到第5槍，才終於在竹北縣政二路與光明六路口將他逮捕。

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