黎巴嫩呼叫器爆炸釀9死2000傷　13名外籍告「金阿波羅」遭駁回

▲「Gold Apollo」（金阿波羅）董事長許清光當時澄清，爆炸呼叫器非台灣製作。（圖／記者黃宥寧翻攝、翻攝自X）

記者黃宥寧／台北報導

2024年7月，黎巴嫩發生呼叫器連鎖爆炸事件，造成9死、逾2000人受傷。外電報導爆炸呼叫器機身商標標示為台灣金阿波羅股份有限公司，引發國際關注。事後，多名外籍受害者與家屬跨海來台提起民事求償，士林地院認原告代理權文件未補正，程序不合法，裁定駁回起訴、訴訟救助及假執行聲請，並未就爆炸責任作出實體判斷。

裁定指出，本案原告包括Ahoud Shamas、Ali Akbar Zein、Bayan Taha、Fatima Ayoub、Hadi Shamas、Hassan Zeinoldin、Hussein Dakhir、Narges Baydoun、Rawan Al Mousawi、Rayyan Thurayya、Zahra Fazel、Zahra Shahaza、Zeinab Mastrah等多名外籍人士，對金阿波羅公司及其負責人許清光、員工吳玉蓁提起民事求償。

法院指出，原告多居住於國外，起訴狀及訴訟救助聲請狀均未由原告本人簽名，代理律師亦未提出經我國駐外機構認證之委任書；被告方對委任文件真實性提出爭執，法院認無法逕認代理權合法存在。

依民事訴訟法規定，當事人或代理人應於書狀內簽名或蓋章，訴訟代理人於最初訴訟行為時應提出委任書；若委任書於國外出具且遭爭執，須經我國駐外機構認證。

然而，法院曾於2025年11月10日裁定命原告於40日內補正經認證之委任書，惟原告逾期未補正，亦未提出正當理由，認定起訴與訴訟救助聲請均不合法，裁定駁回；假執行聲請亦因失所附隨基礎，一併駁回。

士院裁定，本案訴訟費用及聲請程序費用均由原告負擔。若不服裁定，得於裁定送達後10日內提出抗告，並須繳納抗告費新台幣1500元。法院強調，本案僅就程序要件作出裁定，未就爆炸事故責任歸屬作出實體判斷。

針對黎巴嫩呼叫器爆炸案，士檢國安專組2024年11月偵結指出，涉案AR-924型號呼叫器係由跨國集團Frontier Group Entity（FGE集團）自行設計研發，並於我國境外製造生產；金阿波羅公司僅曾授權FGE集團貼牌使用商標。

檢察官確認，該型號呼叫器未有自台灣出口紀錄，亦未發現國內廠商或個人涉入製造、交易或運送過程。檢調單位並清查資金、外匯交易、通訊紀錄及進出口資料，未發現違反《資恐防制法》等不法情事，認無特定人涉有犯罪嫌疑，依法簽結不起訴。