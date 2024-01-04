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凱旋苑「戶外樓梯加窗」違規！北市要求限期改善　逾期未改將罰6萬

▲▼凱旋苑戶外梯加窗，涉及違反《建築法》第77條規定，北市將發函要求限期改善。（圖／台北市建管處提供）

▲凱旋苑戶外梯加窗，涉及違反《建築法》第77條規定，北市將發函要求限期改善。（圖／台北市建管處提供）

記者袁茵／台北報導

民進黨4日踢爆，國民黨總統候選人侯友宜家族的凱旋苑帶頭違法，沒有如實完成公安申報，罔顧學生安全，只顧賺租金。台北市政府4日傍晚回應，凱旋苑非屬應辦理建築物公共安全申報場所，但今派員勘查，戶外樓梯加窗違反《建築法》，已發函要求限期改善，若逾期未改善，將裁罰6萬元且得連續處罰。

台北市建管處4日晚間表示，士林區凱旋路11號（凱旋苑）建物為民國86年使用執照，使用執照圖說配置有105處隔間，用途為集合住宅（H2類組），非屬應辦理建築物公共安全申報場所。

建管處提及，今派員現場勘查，經檢查，走廊無堆積雜物情事；有關走道寬度，依建築技術規則規定，集合住宅（H2類組）二側設有居室的走廊應至留設1.6公尺以上寬度，該大樓走廊寬度符合使用執照圖說的1.6公尺。

建管處指出，直通樓梯寬度部分，依建築技術規則的規定，戶外直通樓梯寬度最少為90公分，該大樓樓梯寬度為100公分，符合法令要求；但目前戶外樓梯加窗，涉及違反《建築法》第77條規定，將發函要求限期改善，逾期未改善，將依建築法第91條規定裁罰6萬元，並得連續處罰。

建管處說明，另有關房門未設置耐燃防火門，經查連通各戶走廊牆壁非防火區劃牆，因此無須設置防火門，現況無違反相關建築法規。

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