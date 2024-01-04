怒轟太離譜了！黃珊珊揭賴清德9大謊言　喊話：別選錯的人走錯的路

▲民眾黨競選總幹事、不分區立委候選人黃珊珊。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

2024總統大選倒數9天，藍綠白陣營皆火力全開，民眾黨競選總幹事黃珊珊4日就在臉書揭露民進黨總統候選人賴清德的九大謊言，怒轟「太離譜了！」，希望選民睜大眼睛，不要「選錯的人、走錯的路」，讓台灣繼續向下沉淪。

「太離譜了！」黃珊珊痛批，賴清德在辯論會上謊話連篇，從慣性雙標、知法犯法到迴避弊案、誠信破產，信賴台灣淪為「信lie台灣」，今天她就要一一戳破賴清德的9大謊言，希望選民睜大眼睛，不要「選錯的人、走錯的路」，讓台灣繼續向下沉淪。

黃珊珊指出，賴清德在辯論會上公然造謠抹黑，稱「柯主席接受兩岸一家親，是一個中國原則」，無視民眾黨總統候選人柯文哲早已多次澄清，從未接受一中原則，而是指兩岸應善意溝通交流；賴清德更稱《中華民國憲法》給台灣帶來災難，如此發言嚴重失格，盡失總統候選人的格局與高度。

黃珊珊再提到，賴清德還頻頻用兩面手法欺騙社會，先是贊成公開高端疫苗合約，隨後慘被高端打臉拒絕，掀開高端股東背後盡是「綠友友」，她質疑，合約封存30年恐怕是黑幕重重；賴清德聲稱蔡政府社宅20萬戶不會跳票，事實卻是灌水美化數據，把「興建中」、「待開工」、「規劃中」的社宅通通算進去，用話術欺騙選民。

「『慣性雙標』也是賴清德的習性」，黃珊珊批評，賴清德過去因李全教涉賄拒進議會232天，如今面對邱莉莉賄選遭起訴，竟只給予停權處分；賴清德甚至迴避弊案，對競選總幹事潘孟安放水綠能詐騙套利隊視而不見，民進黨高喊「該查究查、該辦就辦」的最高標準，已淪為最大笑話。

此外，黃珊珊指出，賴清德「說謊成性」硬坳賴皮寮違建合法，還「知法犯法」迴避未誠實申報、交付強制信託，如今拿公益信託當藉口，違建依舊賴著不拆；而當初為了擔保台糖前董座吳乃仁，賴清德不惜表態用政治生命來保證清白，如今竟用判決有問題當擋箭牌，背棄自己的承諾，誠信破產。

黃珊珊最後再痛批，賴清德為了政治利益，不斷用謊言唬嚨社會大眾，甚至動員國家機器護航包庇，踐踏台灣法治，從種種離譜事蹟來看，賴清德若當選將造成台灣更大的災難。她強調，最好的改革就是「政黨輪替」，請大家1月13日出門投票，選擇1號柯文哲、吳欣盈，一同翻轉台灣的未來。