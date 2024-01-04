一週前就通知！新北丈量賴清德萬里宅撲空　籲善盡國民納稅義務

▲新北市府量測賴清德萬里老家。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者崔至雲／新北報導

民進黨總統候選人賴清德萬里老家違建話題不斷，針對房屋稅爭議，日前新北市政府已收到賴家有人代理申報房屋稅，不過因該建物沒有房屋稅籍及無繳稅資料，一週前已通知當事人，市府須派人前往賴家丈量房屋，但今日到場後賴家無人在場，財政局呼籲賴家配合稅籍設立與房屋稅核課程序，善盡國民應依法納稅義務。

有關賴副總統萬里老家遭媒體爆料為違建後，引發房屋稅爭議，新北市政府已多次說明，該建物前經本府財政局稅捐處查無房屋稅籍及無繳稅資料，且已2次發文輔導當事人依房屋稅條例第7條規定，主動向該處淡水分處申報房屋稅籍及使用情形，善盡國民應依法納稅義務，當事人已於12月間進行申報。

市府表示，房屋稅乃是依室內實際使用面積課徵，地政局、工務局及財政局稅捐處等市府人員，於4日會同至賴清德萬里老家進行會勘。該會勘通知已於1週前函請當事人配合辦理，惟當事人今日未出席也未通知市府改期，市府人員僅能就該屋外觀、構造及面積等進行初步勘查。

有關結構部分，市府說明，按工務局初步判斷，與老屋結構不同，非屬賴辦所述之礦區工寮修繕，應為「新建」。此外，也將再與當事人聯絡，請其依規定配合後續房屋稅籍設立事宜。