青年質疑「台南無社宅」遭黃偉哲批沒查證　柯辦秀表格：已完工是0

▲柯文哲最新影片提及社宅議題，青年李龍玄稱台南市完全沒有社會住宅，使台南市長黃偉哲發文回應。（圖／翻攝自YouTube／柯文哲）

記者袁茵／新竹報導

民眾黨總統候選人柯文哲3日晚間推出一支影片，是柯文哲到台南一位青年的家傾聽生活問題，直言自己一定要選上，但影片中該青年提及「台南沒有社宅」，使台南市長黃偉哲批評跟事實不符，台南社宅規劃數已加碼到8402戶。對此，柯競辦發言人陳智菡回應，台南市目前「已完工」社宅確實為0。

柯文哲3日晚間於YouTube釋出一支「柯P來溫叨」影片，為柯文哲日前造訪在台南開滷味店的青年李龍玄一家，了解年輕人生活困境。李龍玄在影片中表示，「當初台南如果有社會住宅的話，我就可以去申請，可是台南連一個社會住宅⋯」此時，柯文哲問說「台南市完全沒有社會住宅？」讓李尷尬笑著搖頭說「完全沒有，一棟都沒有」、「我沒聽說要蓋」。

然而該影片上傳不到一天，黃偉哲4日於臉書上發文表示，關於柯文哲所拍攝影片，社會住宅議題部分出現「我沒有聽說要蓋」，跟事實完全不符，「台南的社會住宅在我任內，規劃數已經加碼到8402戶，包括億載安居、開南安居、新都安居、新市安居、小東公宅等，都已經動土動工中。」

黃偉哲指出，自己也要求如期如質完工，絕對不能出現完工後出現漏水、44坪月租超過4萬等不合理等狀況，提供有需要的市民朋友，平價優質的公共服務，「選舉過程中，各種與事實有出入的資訊到處充斥，希望有公共話語權的人士，在散播資訊前，都能先做好查證的工作。」

對此，陳智菡傍晚表示，本辦影片發出前確實經過查證，根據內政部社會住宅官網資料，台南市政府「既有」加「已完工」社宅戶數，目前仍為零戶；中央住都中心提供202戶，原訂2023年年底完工，可入住日期不明，透過內政部官網資訊可見，目前台南市政府目前「已完工可供市民申請入住之社宅」確實為0。

陳智菡提及，2014年巢運，民間團體向六都參選人提出社宅訴求，包括柯文哲 、朱立倫、林佳龍、鄭文燦4位當選人都同意並簽署，唯獨時任台南市長的賴清德並未承諾支持蓋社宅，致使台南社宅進度龜速，難以跟上人民需求。