割頸案連動廢死被賴清德說是中國介選　藍委：愚蠢可笑、轉移焦點

▲賴清德昨出席「新北市土城選前造勢晚會」。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

台灣人工智慧實驗室指出，特定臉書協同使用帳號，把新北校園割頸案連結為蔡政府支持台灣廢除死刑的結果，而民進黨總統候選人賴清德今（4日）說這就是中國介選。對此，國民黨立委李德維表示，好好面對執政的貪腐跟缺失，什麼都用中國介選來當作保命符，非常愚蠢跟可笑。藍委王鴻薇說，請賴清德正視所有的相關公共政策討論、對政府政策的質疑，不要每次都用中國介選當擋箭牌。

台灣人工智慧實驗室昨指出，2023年12月21日至28日間，臉書「協同群」（具有協同行為的群體）操作上述割頸案，將其連結為台灣支持廢死的結果，試圖增強對蔡政府的不信任。對此說法，賴清德4日受訪時表示，這當然是中國介選，這次用大量網軍操作台灣的社會議題，造成社會分裂，企圖取得選舉利益。

對此，李德維表示，賴清德似乎把現在所有跟自己不同想法意見的人，都打為中國介選，達成自己政治利益，這樣的手法，只是騙選票、玩弄選民，很不入流，忘記台灣人有自己的智慧跟判斷能力，且賴也沒有證據可為自己的話佐證，完全就是買空、賣空。

李德維說，這次選戰，民進黨很難扣國民黨及國民黨總統候選人侯友宜紅帽子，所以賴清德以中國介選創造自己的聲勢，太過廉價。不好好面對執政的貪腐跟缺失，什麼都用中國介選來當作保命符，他認為非常愚蠢跟可笑。

王鴻薇也說，民進黨任何事情都講到中國介選，就是拿來作為不想回答問題、迴避問題的擋箭牌；賴清德鋪天蓋地地用中國介選轉移所有公共政策的討論，「山也中國介選，海也中國介選」，甚至只要有人嘴巴講話、臉書PO文，都變成中國介選，她覺得是賴轉移一切焦點的選舉策略，包括立委羅致政性愛影片疑雲，也是中國介選。

王鴻薇表示，抗中牌打好打滿，但問題是，死者父母支持廢死，「是撕心裂肺的呼喊」，這也能算中國介選嗎？請賴清德能正視所有的相關公共政策討論、對政府政策的質疑，不要每次都用中國介選當擋箭牌。

另外，王鴻薇認同賴清德遲遲不表態支持廢死是為了選情。王說，賴大可以正面說出自己的主張，不要躲在中國介選擋箭牌後面，迴避問題。