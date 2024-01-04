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日航撞機起火「駕駛艙不知情」　空服員不等指令開逃生門救全機

▲日本航空JAL516班機2日在羽田機場跑道與海上保安廳DHC-8巡邏機相撞。（圖／達志影像／美聯社）

▲日航與海保廳發生相撞事故。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

日本航空JAL516航班2日降落於羽田機場，海上保安廳的定翼機MA722相撞，造成5人死亡；日航飛行員接受調查時表示，降落過程中完全看不到跑道上的海保機，因此從來沒考慮過重新降落。此外，日航還透露了全機撤離的關鍵18分鐘的詳細情況。

綜合日媒報導，日航飛行員在事故後接受調查，表示2架飛機是在跑道上相撞，但是降落前他們接近跑道時，是完全沒看到海保機的。當時駕駛艙內共有3名飛行機組員，但3人都表示「看不到」日本海岸警衛隊的飛機，所以才沒有考慮過重新降落。然而，有人說在碰撞的前一刻才看到有東西。

日航對此表示，現階段尚不清楚為何機長等人無法目視日本海岸防衛隊的飛機。

▲日本航空一架從北海道新千歲機場起飛的班機，2日下午降落羽田機場時發生擦撞起火。（圖／路透）

▲日航飛機擦撞起火後，最終全機燒毀到只剩廢鐵。（圖／路透）

美國國家運輸委員會現已派員抵達日本，並於3日開始全面展開事故調查，並將聽取2名機長的說法，進行更深入的調查。海保機上當時共有6人，事故發生後，5人死亡，39歲機長宮本元氣則是重傷送醫後成功救回。

根據日本國土交通省3日公布的事故發生前4分鐘塔台語2架飛機通話紀錄，塔台先下指示要海保廳飛機行駛到C跑道外，海保廳的飛機也複誦確認了，但之後，塔台並沒對海保廳飛機發出進入跑道或起飛的許可；同時，塔台已給予日本航空516班機進入跑道的許可。這點與海保廳的飛機機長在事故發生後說「當時已獲得起飛許可」的說法有所出入。

日航透露JAL516班機在擦撞後繼續滑行約1公里才完全停止，當飛機停止時，駕駛艙內的機長等人並未意識到已經發生火災，但多名空服員已確認飛機起火了，此時機艙內冒出濃煙，注意到的空服人員立刻大喊要乘客「冷靜」，由座艙長進入駕駛艙通報。

▲日本航空JAL516班機2日在羽田機場起火燃燒。（圖／路透）

▲日本航空JAL516班機全員疏散。（圖／路透）

不過當下情況瞬息萬變，儘管空服員必須在接到駕駛艙指令後才能打開緊急逃生門，但該架班機8個緊急出口已有5個著火，前排附近的2個出口此時已經獲得駕駛艙聯繫開始疏散，後排僅剩的一個緊急逃生出口位於左側，卻因為後排對講機系統故障而無法取得聯繫，因此空服員當機立斷放棄等待駕駛艙指令，主動打開艙門開始疏散乘客。

飛機上逃生情況之一，就是在無法接收機長指示時，原則上聽從受過安全訓練的空服員做出的決定。

最終379名乘客、機組員全數疏散，機長是最後滑下疏散梯的人。對此，日航表示，空服員在能夠在檢查乘客安全的同時自主做出確定並採取行動，是全機乘客得以安全疏散的原因。
 

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