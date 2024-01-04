李在明遇刺幸運生還！執刀醫師曝光「手術過程」：恢復狀態良好

▲南韓共同民主黨黨代表李在明2日在釜山遇襲，由救護車與直升機護送至醫院治療。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓最大在野黨「共同民主黨」黨代表李在明2日造訪釜山時，慘遭67歲金姓男子偽裝成支持者朝左頸砍去、傷口長達1.4公分，造成頸靜脈當場斷裂、血流如注。事後，李在明被輾轉送到首爾大學醫院開刀治療、完成血管重建。執刀醫師召開記者會表示，目前送往一般病房的李在明恢復得相當順利。

根據《韓聯社》，首爾大學附設醫院移植血管外科教授閔勝基（音譯）是此次李在明手術的執刀醫師，今（4）日上午他在醫院簡報會議上公開李在明的病勢，他表示李在明雖然順利恢復當中，但考量到外傷有可能引發追加感染、其他手術上的併發症，因此還需要密切觀察。

閔勝基指出，李在明左頸胸鎖乳突肌上方出現長達1.4公分被刀具劃開的傷口，「（兇嫌金某持刀）貫穿李在明的肌肉、尖銳劃開內頸靜脈達60%，形成血栓。幸運的是，並未傷及動脈和周圍的腦神經、食道、呼吸道。」

醫療團隊透露，由於血管重建手術難易度高，需要相當高超的技術，剛好首爾大學醫院從前年起開設重症外傷中心，在釜山大學醫院主動向首爾大學醫院求援下，李在明才被再度以直升機從釜山送往首爾接受手術，手術從2日下午4時20分開始進行，手術時間為1個小時40分鐘，主要為清洗傷口預防二次感染、縫合內頸靜脈、重建血管。

醫療團隊也強調，李在明接受血管重建手術以後，為了防止出血或血栓等其他併發症，院方才會將李在明送進加護病房，而這也是過往的慣例。如今，李在明轉往一般病房以後，恢復過程相當順利，也因此他才同意院方透過簡報會議公開最新病況。