石川強震增至81死！51人失聯「1人遭海嘯捲走」　增派自衛隊搜救

▲ 珠洲市上千戶民宅倒塌，消防人員持續搜救。（圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本石川縣1日下午發生規模7.6強震，截至4日中午已累計81人死亡，當局稍早公布51名失聯者名單，靠近震央的珠洲市就有36人，且有1人遭海嘯捲走。眼看72小時黃金救援時間將屆，首相岸田文雄宣布增派2600名自衛隊人力投入搜救。

NHK援引石川縣消息人士報導，4日至今該縣已累計81人死於地震。綜合《每日新聞》及《共同社》等日媒，石川縣上午也公布截至11時仍生死未卜的51人名單，包括珠洲市36人、輪島市10人及穴水町5人。其中有1人在珠洲市漁港附近失聯，遭地震引發的海嘯捲走。

4日傍晚黃金救援期一過，受困者生存機率將急遽下降。令人擔憂的是當地自3日起開始降雨，恐怕發生土石流等二次災害。

以輪島市、珠洲市為中心的地區因陸路及通訊中斷等因素，救援工作陷入困境，估計還有許多人受困倒塌的建築內。所幸自衛隊運輸艦上午將抵達輪島市沿岸，卸載重型機具，有望正式展開救援工作。

岸田文雄4日上午在官邸召開的緊急災害對策本部會議上宣布，投入救災的自衛隊隊員將從2000人增至4600人，截至目前已救出156名受困者，希望傍晚以前能動員現場所有力量，盡可能救援更多災民。