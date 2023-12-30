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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜問支不支持廢死　柯文哲：不執行死刑就「終身監禁不能放出來」

▲▼2024總統辯論會民眾黨總統候選人柯文哲。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

▲2024總統辯論會民眾黨總統候選人柯文哲。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

記者陳家祥／台北報導

總統候選人辯論會30日下午登場，在最受關注的交叉詰問環節，侯友宜提問廢死議題，柯文哲答覆時說，死刑在華人地區是有文化基礎的，可是面對世界的壓力怎麼辦？目前想得出來的折衷方案只有一個，「不執行死刑就只能終身監禁，不能放出來，不可以判死刑變成關不到15年就放出來，因為會讓大家不滿意」。

侯友宜提問，台灣有8成民意支持維持死刑、反對廢死，他是三位候選人唯一明確表達反對廢死，因為他是社會治安守護者。修改法律要考慮民情，「我要問，民進黨執政8年，只執行過2件，還有38個還沒執行，用一些辦法，實質上是在廢死，對我們受害者如何交代？殺警奪清殺死警察打死警察沒事，是不是該還一個公道？支持廢死還是反對廢死？」

柯文哲說，死刑這個議題在台灣社會的確爭議很大。台灣的公共政策一致度這麼高的，現在去做民調，大概都8成以上贊同，為什麼？這是一個華人文化，從漢高祖進關中與民約法三章，殺人者死，死刑有政治文化的基礎，我也知道這問題在我們華人文化圈是一致性非常高。

柯文哲提到，有一次他去歐洲議會，遇到那些議員一直跟他遊說，「台灣希望我們幫你，台灣怎麼自己有死刑？而且你們雖然不能簽兩公約，但你們自己可以說願意遵守兩公約」。

但柯文哲說，有個名詞叫政治文化，像美國人的槍就禁不掉，因為當年五月花號到新英格蘭地區，第一個冬天就死掉三分之一的人，但有人怨恨嗎？是你自己願意來的，一開始他的政治文化就是個人主義、競爭主義，所以為什麼美國人不戴口罩、槍禁不掉？但是我們也不會一直責怪美國人這麼暴力槍不禁掉？

柯文哲說，同樣的，的確死刑不管在大陸、台灣，在華人地區是有文化基礎的，可是面對世界的壓力怎麼辦？目前想得出來的折衷方案只有一個，不執行死刑就只能終身監禁不能放出來，不可以判死刑變成關不到15年就放出來，因為會讓大家不滿意。

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