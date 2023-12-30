「堅定改革之路！」　柯文哲喊話：強化民主核心價值把國家贏回來

▲民眾黨總統候選人柯文哲於總統辯論會結論。（圖／翻攝自YouTube／公視新聞）



記者詹宜庭／台北報導

總統候選人電視辯論會今日下午2時登場，在第四階段結論部分，民眾黨總統候選人柯文哲表示，他身為總統候選人站在這裡，是證明台灣人民渴望改變，渴望政治清明，渴望這個社會有公平正義。民眾黨沒有資源，卻可以打到這裡，絕對不是他多厲害，這是因為人民對現行制度的失望；未來，他將堅定地持續改革之路，強化台灣民主核心價值，把國家贏回來。

柯文哲表示，今天對他個人來說意義重大，是決定台灣未來方向的關鍵辯論，身為總統候選人站在這裡，是證明台灣人民渴望改變，渴望政治清明，渴望這個社會有公平正義。民眾黨沒有資源竟然可以打到這裡，絕對不是他多厲害，這是因為人民對現行制度的失望。

柯文哲說，他在台大醫院擔任30年醫生，這30年當中他沒有參加任何政治，但對公共事務很關心，因為他的出生背景其實一開始跟民進黨比較好，當年民進黨是一個進步價值的代表，但10年過去了，很多人都說柯文哲改變了，但其實他沒有改變，還是那個樣子。

柯文哲指出，10年來他體會到，從政的第一天開始，陪伴在他身邊的不是任何政黨，而是台灣人民，是他們對政治的信任，以及對進步價值的信任，才能讓他在這10年當中一直堅持清廉、勤政、愛民、愛鄉土，而這句話是貼在民進黨中央黨部會議室的牆上。

柯文哲說，這10年來，他代表的是渴望改變的聲音，是希望台灣可以前進世界的信念，這幾年來對他各種個人的政治攻擊，只是一再證明民進黨已經距離原先信念越來越遠。他也提及，他在台北市工作八年，不會說自己是最優秀的，但絕對是最認真、最務實，面對問題解決問題的人，帶領跨黨派團隊還債，這之中的重點並非還錢，而是一種精神，提醒了要留下什麼給台灣下一代，是一種永續的精神。

「政治應該落實在人民生活的每一天。」柯文哲透露，他每天生活都很簡單，就是面對眼前問題，並把它解決掉，打起精神明天再繼續工作，而他在台灣政黨中，代表理性、務實、科學，要把相信的價值與理念，落實在人民生活的每一天；因此，選擇柯文哲不是選擇一個人，而是選擇台灣社會所渴望的進步。

柯文哲強調，未來，他還是會堅定地持續改革之路，這個國家需要改變，不可以再這樣下去，要解決的問題很多，包括人口危機、勞動條件、高等教育投資不足、醫療品質堪慮、健保岌岌可危、居住正義有待進步、能源穩定堪憂、產業轉型目前還沒做好，2050淨零碳排放已經迫在眉睫，國債繼續在增加，社會吵吵鬧鬧。

柯文哲說，他會強化台灣民主核心價值，因為這是台灣在世界上被看到的理由，也是台灣在地緣政治中面對壓力唯一的解方，民主還是中華民國在這世界可以存活下去的最大保障，請相信柯文哲會廣納所有人才，讓人才為國家所用，而不是服務特別政黨或財團，並相信這次選舉之後，共融社會及國家治理還是會變成台灣的國家願景，而這次唯一需要相信的是自己，相信堅持10年的他們可以把國家贏回來。

柯文哲呼籲，明年1月13日請大家出門投票，投給相信的公平正義，投給這10年來一直堅持的政治改革，投給一起守護的土地與國家，「你們是我從政的理由，也是我堅持的力量。」