喊話柯文哲加入「新台灣政治改革運動」　侯友宜：有志之士一起拚

記者蘇晏男／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜今（30日）在辯論會上，宣示要號召一場「新台灣政治改革運動」，核心價值是和平尊嚴、公平正義、清廉勤政；侯強調，這不是一人、一黨可以完成的，這需要所有有志之士共同來一起走、一起拚，他也相信民眾黨總統候選人柯文哲也會扮演重要的角色。侯也說，他一輩子經歷十幾場槍戰沒死，是老天留了一條命，而這條命要做什麼呢？是照顧中華民國青天白日，照顧台灣民主自由，他一定做得到。

▲國民黨總統候選人侯友宜出席電視辯論會。（圖／記者林敬旻攝）

第16任總統候選人電視辯論會30日下午2時在公視登場。在第四階段，侯友宜表示，柯文哲剛流淚是因為被民進黨抹黑， 但他要告訴柯「我們不用流眼淚，我們面對一切的打擊，勇敢向前走」 。

侯友宜說，過去八年大家辛苦了，詐騙讓你困擾、貪污讓你憤慨、低薪讓你無奈、民主倒退讓你「切心」（台語：絕望）、 兩岸緊張讓你害怕；再幾天就是中華民國新開始，不論過去的路多長、多艱苦，人民有機會用選票改變一切，用堅毅步伐向前走，未來他一定陪大家一起走，因為人民值得更好的未來。

侯友宜表示，民進黨從頭到尾專制無能、貪汙腐敗，尤其他對剛剛柯文哲那段話有感，因為他去菜市場遇到豬肉販，關心對方生活時，對方說新潮流不散，台灣輸一半，而賴清德是這共犯結構既得利益者；為了選舉，不要台獨神主牌，為了新潮流要賺大錢，切掉黑金弊案，這麼破敗的民進黨沒辦法救，無法贏得人民再次信任。

侯友宜提及，蔣渭水曾說「同胞須團結，團結真有力」，這就是他出來選舉最重大目標，台灣不需要分化衝突、分你我、族群、黨派，大家站一起一起走。治國需要一個團隊的力量，需要有能力、魄力的人帶著大家往前走。

侯友宜說，柯文哲是一人超過整個政黨，賴清德是要靠腐敗的新潮流治國嗎？侯友宜一定建構清廉團隊、共治政府，不像民進黨獨裁專制，他有能力籌組聯合政府，來完成政黨輪替的願望。

接著，侯友宜強調，他要向國人宣示，他要號召一場「新台灣政治改革運動」，他的核心價值是和平尊嚴、公平正義、清廉勤政；這不是一人、一黨可以完成的，這需要所有有志之士共同來一起走、一起拚，他相信柯文哲也會扮演重要的角色，因為他們知道彼此都不是為了一己之私、一黨之私，是為了團結進步台灣方向向前走。

侯友宜表示，他從一個基層，有這個舞臺要來拼總統，感謝人民給他這個機會，他真的非常感動，在這個人生最重要的最後階段，他用自己的心、力，繼續打拼，就像他一輩子經歷十幾場槍戰沒死，是老天留了一條命，而這條命要做什麼呢？是照顧中華民國青天白日，照顧台灣民主自由，侯友宜一定做得到。