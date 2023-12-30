快訊／談新竹農地突語塞哽咽　柯文哲嘆人生「無法符合爸爸期望」

記者袁茵／台北報導

針對民眾黨總統候選人柯文哲名下的新竹農業用地違規作為停車場，民進黨總統候選人賴清德30日於辯論會中再度提起，使柯文哲痛批，賴清德當然可以不炒土地，因為黑幫老大都不需自己動手，你不知道新潮流在幹什麼嗎？隨後，柯文哲談及柯爸柯承發希望他當新竹醫院院長時，突然語塞哽咽，坦言人生際遇下，他就是無法符合柯爸的期望。

▲民眾黨總統候選人柯文哲哽咽。（圖／翻攝自YouTube／公視新聞）

賴清德於交叉詰問第3次提問時，表示他是3個候選人當中，唯一沒有炒地皮、沒有炒房的候選人，柯文哲一家人都很喜歡買農地，不管是特定農業區或是山坡地保育區的農牧用地，甚至把它開闢為停車場，破壞農地農用基本價值，「你們家說買農地是為了要開業，那為什麼不買建地？為什麼幾十年的租金，你卻說你完全不知情？」

柯文哲回應，其實今天這個場合，大家應該討論台灣何去何從，「結果都在討論我們的房地產，我也很不喜歡在這種地方 又去講一大堆，雖然我平常很喜歡開玩笑，但面對國家大事還是要嚴肅。」

柯文哲反嗆，賴清德當然可以不炒土地，「我跟你講，黑幫老大都不需要自己動手的，你們新潮流在幹什麼，你都不知道嗎？你真的不曉得嗎？我跟你講，道德正義不是到了有一天我當了總統才可以實現。」自己是講話很直的人，是非對錯都知道，所以相信在他的環境裡面，歪七扭八的事情會少很多。

柯文哲提及，他知道很多民進黨的朋友嘲笑說「你選不上，這些理想都沒用」，但今天國家不是因為這樣才垮掉的嗎？為了要勝選，在這理由之下合理化所有行為，今天新潮流對台灣造成的禍害，不是這樣？

柯文哲也嘆了一口氣，直言「你（賴清德）老是要示範什麼叫抹黑，我也承認我爸爸幫我買那一塊地，那塊地是農業用地，是不能蓋醫院的，我爸爸一直很希望我有一天可以回新竹去，我爸爸最大願望就是我當新竹醫院的院長。」但當柯講到一半時，突然有些哽咽，提及「只是說⋯只是說⋯唉，這麼多年來，人生的際遇，我就是沒辦法符合他的期望。不過是這樣，不是買土地就不對，你要搞清楚。」