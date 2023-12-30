柯文哲談農地被批「炒地皮」哽咽　賴清德暖回：應是有感於父母關心

記者杜冠霖／台北報導

總統辯論最後輪交叉詰問，民眾黨總統候選人柯文哲在倒數第二個問題，談到家中農地被批「炒地皮」時疑似哽咽，約有20秒說不出話來，民進黨總統候選人賴清德末輪表示，剛剛柯文哲流淚了，我不會認為他是為了他們家的土地，應該是有感於父母親的關心跟照顧，也希望柯文哲不要再說我的感動流淚是為我家房子。

▲2024總統辯論會民進黨總統候選人賴清德。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）



最末輪，侯友宜提問，賴清德曾經說過照護員做功德、房價正在降，事實上民進黨執政期間，房價一直飆，領不到租屋補貼，說去跟房東說：這有同理心嗎？

賴清德表示，剛剛柯文哲流淚了，「我不會認為他是為了他們家的土地，應該是有感於父母親的關心跟照顧，也希望柯文哲不要再說我的感動流淚是為我家房子。」

賴清德指出，剛剛也談到房子問題，柯文哲說現在在討論國家大政、不該談房子，但這場辯論中最先談房子跟土地的是侯友宜，再來是柯文哲，我是第三個回應，我也認為這個重要場合應該跟國人報告國政藍圖，自己在申論期間已經清楚說明。

對於柯文哲說，國民黨地方牛鬼蛇神，但蔡英文合照次數比他多。賴清德表示，柯文哲第一次選台北市長也要求新潮流支持，新潮流後來看破柯文哲手腳、不值得繼續支持，從此之後，柯文哲不斷抹黑、造謠、攻擊新潮流。

賴清德指出，甚至為了凸顯自己財政記錄，攻擊當時高雄市長陳菊，陳菊已經澄清過多少次？你依然故我，這不應該是新政治文化作為。