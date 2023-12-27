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知名動畫《你的名字》取景地　日本高山西高校三度來台參加管樂節

▲▼ 嘉義市國際管樂節聖誕音樂響宴 日本高山西高校吹奏樂部三度來嘉閃耀登場！ 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉義市國際管樂節聖誕音樂響宴 ，來自日本的高山西高校吹奏樂部三度來台。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2023嘉義市國際管樂節陪您歡度聖誕佳節！最後一週邀請到第三度參加管樂節、備受期待的日本高山西高校吹奏樂部於中正公園和文化公園閃耀登場！儘管寒冬冷冽，但依舊澆不熄高山西高校的管樂魅力與所有樂迷朋友的熱情，民眾紛紛於25日夜晚湧入中正公園觀看高山西今年在臺的首場表演、一睹為快，盡情徜徉徜徉於歡快又精彩的戶外音樂會。

▲▼ 嘉義市國際管樂節聖誕音樂響宴 日本高山西高校吹奏樂部三度來嘉閃耀登場！ 。（圖／嘉義市政府提供）

指導老師暨指揮永瀬敬至老師表示，高山西高校於2017年首度應邀來臺，距離第二次2019年參加管樂節只相隔2年，本次是第三次率隊參加管樂節，但因為疫情隔了4年才第三度來到嘉義市，所以特別期待。這次來臺期間遇到許多民眾給予許多鼓勵與回饋，嘉義市的樂迷朋友們紛紛表示，已期盼好久、心心念念高山西能夠再來嘉義市演出，終於在今年達成心願！讓永瀬敬至老師感性說道，原來不僅是我們在等待，嘉義市也在等待我們，能夠突破重重困難來和大家相見真是太好了！

▲▼ 嘉義市國際管樂節聖誕音樂響宴 日本高山西高校吹奏樂部三度來嘉閃耀登場！ 。（圖／嘉義市政府提供）

高山西高等學校吹奏樂部創立於1989年，學校位於日本中部岐阜縣高山市，座擁優美的自然風光，文化底蘊深厚，來自世界各地的觀光客絡繹不絕。毗鄰高山市的飛驒市，為知名動畫片《你的名字》取景的地方，有許多高山西高校的學生居住於此，所以本次演出曲目也精心編排《你的名字》主題曲，不但團員演奏起來別有一番感情，對臺灣的觀眾來說更是耳熟能詳，特別能引起共鳴。高山西高校為了讓聽眾能一起享受音樂、為聽眾帶來快樂，本次音樂會特別將前兩次深受觀眾喜愛的曲目如「前前前世」、「敲鼓歡慶之人」等安排進節目中，希望與大家分享音樂的快樂和管樂的魅力。

▲▼ 嘉義市國際管樂節聖誕音樂響宴 日本高山西高校吹奏樂部三度來嘉閃耀登場！ 。（圖／嘉義市政府提供）

高山西高校本次共有近30位學生來臺，每位團員都帶著笑容、在寒冷的冬天裡開心地邊演奏邊與臺下聽眾互動。同學們興奮地表示，非常喜歡嘉義市具代表性的美食火雞肉飯，第一次吃到這麼好吃的雞肉和米飯的組合，覺得非常驚艷，下次如果有機會再來臺灣，一定要再品嘗！也非常感謝嘉義市的人們都非常的親切給予許多幫助，希望能透過音樂演出傳遞滿滿的幸福感！

為期18天的管樂節精彩節目不間斷，活動進入倒數，最後4天還有許多優秀團隊，包括香港五十男樂團、臺灣師範大學管樂隊、嘉頌青年管樂團；管樂節最後壓軸的閉幕音樂會，特別邀請到日本音樂家古賀光、宮西純與國立嘉義大學音樂學系管樂團合作演出，嘉義大學音樂學系管樂團更是明年在韓國光州市舉辦的「2024世界管樂年會」的受邀團隊，更多精采節目資訊，請大家加入並關注嘉義市國際管樂節Facebook粉絲團：https://www.facebook.com/chiayiband/ ，隨時追蹤活動最新消息！

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