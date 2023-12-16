嘉義市管樂節登場　國內外53支樂隊參與　數量創新高

▲▼ 嘉義市管樂節盛大開幕 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

全臺歷史最悠久的音樂節慶「嘉義市國際管樂節」，從1993年開始舉辦，今年邁入第31屆，特別以「嘉管31，儘管來+1」為主題策展。今(16)日，眾所矚目的嘉義市國際管樂節再度於嘉義市知名地標中央噴水池圓環登場，在嘉義市長黃敏惠帶領下，管樂踩街正式啟動，響亮樂聲吹響城市號角，整個城市都洋溢嘉年華的熱情氣氛。今年參與踩街的隊伍數量創下新高，總共集結53支團隊齊聚嘉義市，包括6支來自日本的管樂團隊，與47支國內優秀隊伍參加，盛況空前！

▲▼ 嘉義市管樂節開幕，市長黃敏惠帶隊走在遊行隊伍前 。（圖／記者翁伊森攝）

黃敏惠市長表示，嘉義市國際管樂節今年邁入第31屆，在歷屆參與團隊的共同努力下，已成為國際管樂盛會與標竿。今年的踩街陣容堅強，含金量更是創下新高，蟬聯「全日本行進管樂大賽」及「全日本吹奏樂大會」雙料金獎團隊習志野高校、瀧川高校將展現整齊劃一的舞步與樂曲，「日本樂旗大賽」金賞得主關東學院高校及大洗高校吹奏樂部4支金獎團隊更是首度會師嘉義市。曾獲全日本遊行大會銀獎「日本嘉悅有明中高等學校吹奏樂部」、日本銅管樂比賽優勝贏家「日本京都兩洋高等學校吹奏樂部」皆跨海「讚聲」參與今日踩街。很高興能邀請到這麼多優秀的國際團隊來嘉義市，為所有來嘉的樂迷、遊客留下精采難忘的回憶。

▲ 嘉義市管樂節開幕，嘉義女中領頭出發 。（圖／記者翁伊森攝）

黃敏惠市長感動表示，雖然去年嘉管30在寒流來襲的日子舉辦，但雨與寒流都澆不熄這座城市對管樂的熱情；今年嘉管31，站在中央噴水池舞台，身後是吳明捷投手雕像、眼前是洋溢熱情的踩街隊伍，更傳達了嘉義市「管樂之都」的溫暖，也更令人深刻感受嘉義市作為棒球原鄉「永不放棄」精神。歡迎所有人來到嘉義市感受管樂的光與熱，聆聽充滿希望的城市樂章。

踩街開幕式首先由「馬來西亞吉隆坡表藝中心管樂團」吹響城市樂章，緊接著由「日本嘉悅有明中高等學校吹奏樂部」帶來充滿青春活力、熱力洋溢的行進管樂演出，瞬間點燃現場氣氛。管樂踩街隊伍則在地代表團隊嘉義女中樂旗儀隊領軍自中央噴水池出發，6支日本管樂團隊接續登場，每支隊伍都使出渾身解數、各顯特色，讓觀眾大飽耳福，踩街沿途擠滿人潮夾道歡迎、揮舞旗幟，現場熱鬧非凡。

今年大型晚會融合經典與創新，除了有跨國4團聯演、經典變換隊形表演，還有「創意競演Battle秀」，歡迎大家看完踩街表演後，5點半再到體育場來看晚會表演。

▲ 嘉義市管樂節開幕，東吳高職幼兒園進場 。（圖／記者翁伊森攝）

文化局表示，歡迎全台遊客來嘉「瘋管樂」，明(17)日下午2點將在文創園區的「開嘉市集」，由瀧川高校結合社區產業巡演帶來驚豔的快閃秀；下午3點，全日本行進大賽金獎團隊「Blue-Hawks 魔幻青鷹」日本大洗高校更將在嘉義市立體育場帶來《嘉管30+1 獨嘉表演》專場加碼演出，以超過90人大編制以及原創的節目內容帶來震撼。管樂節期間在音樂廳、文化公園及中正公園等地都將有來自各地的管樂團隊帶來專業演出，管樂節期間，歡快的樂聲將響遍管樂之都。

今年管樂節於12月15日正式開幕並延續至明年元旦，長達18天、超過70場的精彩演出精彩活動不停歇。室內音樂會、戶外音樂會等演出邀請到來自芬蘭、日本、香港、澳門、馬來西亞等國際知名團隊共襄盛舉，超過13組團隊與音樂家輪番來臺，要讓樂迷一次看個夠！邀請全國民眾來嘉義市盡情享受管樂的氛圍與樂趣，體驗管樂之都的城市風情與魅力。相關資訊可上嘉義市政府文化局（http://www.cabcy.gov.tw/）或2023嘉義市國際管樂節官網（https://www.chiayiband.com.tw/index.html）查詢。