日本行進雙金天團來了　日本大洗高校「魔幻青鷹」降臨嘉義市

▲▼ 嘉市一次邀請兩支日本金獎雙冠王日本瀧川高校與習志野高校為管樂節造勢 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

全台最具代表性的管樂節慶「2023嘉義市國際管樂節」即將於12/15開幕！今年造勢記者會將於12/14早上10點半於嘉義市政府前廣場吹起號角，且特別大陣仗邀請熱騰騰出爐、甫於11月再度蟬聯全日本大賽金獎的兩支頂尖隊伍「日本習志野高校吹奏樂部」及「日本瀧川第二高校吹奏樂部」封街開演、聯袂演出，為管樂節造勢。兩支團隊均已連續兩年摘金、瀧川高校更是連續六年奪金，實力超群！兩校剛獲得金獎就馬不停蹄地準備來臺演出，誠意十足，令人十分感動！

黃敏惠市長表示，管樂魅力在年底襲捲全台！如果橘色惡魔造訪北高帶來的精采演出，讓喜愛管樂的你看不過癮、越看越著迷，那更不能錯過邁入31屆，含金量突破新高的嘉義市管樂節「嘉管31」。14日上午，蟬聯全日本大賽金獎的「日本習志野高校吹奏樂部」及「日本瀧川第二高校吹奏樂部將於市府前封街表演，以令人驚豔的表演為管樂節暖身。12/16邀來獲得日本行進大賽金獎的 「Blue-Hawks 魔幻青鷹」日本大洗高校帶來精采踩街演出，17日下午3點，魔幻青鷹更將在體育場帶來加碼專場表演，以超過90人大編制、原創節目High翻嘉義。

黃敏惠邀請全台的樂迷來到這座充滿樂音的城市，今年底最後一次的開嘉市集將於17日下午2點邀請瀧川高校快閃演出，管樂節將登場，這座城市處處都能聽到歡快的旋律。結合市集、地景，最高的含金量、最多元的管樂演出攏抵嘉，嘉管31集結一切美好，邀請所有愛音樂的你，儘管來+1。

文化局表示，首度來臺的「日本瀧川第二高校吹奏樂部」來自日本近畿地區、充滿異國風情的神戶市，每年均積極參與全國性吹奏大會和各種比賽屢獲金獎，可說是日本行進管樂界的常勝霸主！本次精心準備、將於12/14記者會獻出在臺首演，邀請市民朋友把握機會、到場一睹為快！

二度來訪的「日本習志野高校吹奏樂部」是一所擁有60年歷史的公立高中大編程團隊，至今於日本全國吹奏樂賽蟬連多次金獎殊榮，為全日本行進大賽與吹奏樂大賽的雙金天團！曾多次前往美國、紐西蘭、香港等國家演出，2018年曾應邀參與嘉義市國際管樂節，廣受好評、造成極大迴響，也讓習志野對臺灣留下深刻印象！本次習志野高校睽違5年強勢回歸，將於記者會上以100人大編制出演、撼動全臺，讓人引頸期盼！

為讓更多民眾觀賞精彩的演出，本次記者會也將於勇媽市長臉書粉絲專頁直播，讓無法當場的民眾也能一飽耳福、獲知活動最新資訊！嘉義市政府文化局表示，記者會當天兩支大編制金獎隊伍將於市府前廣場封街演出，於12/14上午8點至中午12點管制市府前中山路段（吳鳳北路至民族路），請民眾留意交通管制動線。更多活動詳情請至活動網站查詢：https://www.chiayiband.com.tw/，歡迎關注嘉義市國際管樂節Facebook粉絲團，追蹤活動最新消息：https://www.facebook.com/chiayiband/ 。