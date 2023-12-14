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嘉義市管樂節首度封街　國際金獎百人行進管樂溫暖人心

▲▼ 嘉義市管樂節首次封街造勢 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 嘉義市管樂節首次封街造勢 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

全台最具代表性的管樂節慶，第31屆嘉義市國際管樂節即將於12月15日吹響號角，盛大登場。今年邀請來自芬蘭、日本、香港、澳門、馬來西亞等5國、13團及3位國際大師共襄盛舉，勇奪日本大賽金獎的4支超強管樂團隊更首度齊聚嘉義市參與管樂盛會，含金量突破新高。

▲▼ 嘉義市管樂節首次封街造勢 。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義市政府14日首次於管樂節前舉辦封街造勢記者會，由全日本行進管樂大賽的雙金天團「日本習志野高校吹奏樂團」及「日本瀧川第二高校吹奏樂部」封街帶來100人編制行進管樂磅礡登場，氣勢驚人！黃敏惠市長與貴賓隨旋律鼓掌搖擺，瀧川高校更在黃敏惠市長熱情的邀請下安可加碼演出，以洋溢的熱情為管樂節揭開序幕。

▲▼ 嘉義市管樂節首次封街造勢 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 嘉義市長黃敏惠管樂節造勢，引用詩人余光中詩句   。（圖／記者翁伊森攝）

黃敏惠引用詩人余光中詩句，「北回歸線是一條敏感的琴絃，因太陽的回顧而奏出樂音」，今日在溫暖冬陽照耀下，嘉義市迎來樂音！因為眾人的努力，嘉管31含金量創新高，踴躍報名參與的國際金獎隊伍讓世界看見了嘉義市、看見了管樂之都，今年管樂節邀請海內外最優秀隊伍參演，想看國際級的管樂節慶不用出國，來嘉就能一飽耳福！

黃敏惠特別感謝多年支持嘉義市國際管樂節，連年大力捐款2百萬元不間斷的中油公司，以及日立冷氣、新光集團以及各界的支持，正因為有各界出錢出力的用心支持，才造就了管樂城市今日的精采。

▲▼ 嘉義市管樂節首次封街造勢 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 嘉義市長文化局長盧怡君提到本屆表演團體含金量高 。（圖／記者翁伊森攝）

文化局長盧怡君引言時提到，嘉管31邀請海內外優秀金獎團隊共同參與、含金量創新高，共有90支國內管樂團共襄盛舉。其中萬眾矚目的「踩街嘉年華」於12/16（週六）下午2點在中央噴水圓環登場，共有53支踩街隊伍參加。今日為典禮揭開序幕，蟬聯「全日本行進管樂大賽」及「全日本吹奏樂大會」雙料金獎團隊習志野高校、瀧川高校將帶來完整演出，與「日本樂旗大賽」金賞得主關東學院高校及大洗高校吹奏樂部4支金獎團隊首度會師嘉義市。同樣來自日本的嘉悅有明中高等學校吹奏樂部、日本京都兩洋高等學校吹奏樂部也將參與踩街，為現場觀眾帶來精湛演出。

▲▼ 嘉義市管樂節首次封街造勢 。（圖／記者翁伊森攝）

盧怡君局長也預告，16日下午5點半於嘉義市體育場大型晚會，除了這6支曾榮獲日本全國比賽金獎管樂團隊，北一女、景美以及嘉義市的代表南興國中等5支臺灣優秀隊伍也會接連登場，賣力演出，帶來一系列精彩節目。臺北樂府樂旗藝術團號召日本大洗高校、日本關東高校、日本嘉悅有明中高等學校，4隊聯手進行跨國聯演。今年更首次增加「創意競演Battle秀」，海內外團隊跨國PK，為演出增添競演氣氛。

▲▼ 嘉義市管樂節首次封街造勢 。（圖／記者翁伊森攝）

記者會現場邀請到2支榮獲今年全日本行進管樂大賽的頂尖隊伍「日本習志野高校吹奏樂團」及「日本瀧川第二高校吹奏樂部」擔綱演出，兩支團隊均已連續2年摘金、瀧川高校更是連6年奪金，實力卓越。兩校剛獲得金獎就馬不停蹄地準備來臺演出，誠意十足，令人十分感動！打頭陣演出、二度來訪的「日本習志野高校吹奏樂團」演出風格活潑而多變，演出前高喊「嘉義」掀起典禮高潮；首度來臺的「日本瀧川第二高校吹奏樂部」來演出動作整齊劃一且充滿力道與美感，動感魅力讓現場嘉賓都忍不住跟著搖擺。黃敏惠市長於演出後，充滿感動的一一向演出團隊致意，並一同比出「愛嘉義」手勢合影，為雙金團隊來嘉演出首日留下溫馨紀念。

▲▼ 嘉義市管樂節首次封街造勢 。（圖／記者翁伊森攝）

今日記者會邀請到知名芬蘭排笛家史笛芬．斯坦丘（Stefan Stanciu）出席，Stefan身著紅色短袖襯衫參與，並提到很高興來到這座充滿陽光、音樂的城市，讓來自寒冷北國的他感受北迴歸線上的熱情，並預告明(15)日晚間7點半的管樂節開幕音樂會中，將帶來以木都嘉義為靈感的《諸羅幻想》，曲風融合北歐與台灣民謠特質，非常感謝黃敏惠市長和管樂節的邀請，期待能以精彩的表演回饋樂迷的熱情！

今日封街演出吸引民眾搶先一睹管樂風采，臺灣師範大學音樂系教授葉樹涵、管樂團指揮家黃健能、藝術總監陳台倫教練、李承育老師、嘉義市管樂團陳建州團長，以及中油公司煉製研究所蔡銘璋所長、日立冷氣江森自控邱泰霖協理等貴賓也一同到場，為國際管樂節開幕送上祝福。

管樂節自12月15日登場，至2024元旦在這座城市中處處都能聽見歡快樂音。為期18天的全民節慶，超過70場的管樂系列饗宴，在嘉義市音樂廳、中正公園、文化公園及周邊社區、旅宿、商場等最鄰近大眾的生活場域精彩上演！更多活動資訊可上嘉義市政府文化局官網（https://cabcy.chiayi.gov.tw/web/）或2023嘉義市國際管樂節官網（https://www.chiayiband.com.tw/）查詢。

 
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