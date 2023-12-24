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嘉義市國際管樂節　日台團隊聯演魅力十足

▲▼ 嘉義市國際管樂節國際交流放異彩日台團隊交流聯演 Super Winds魅力十足 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市國際管樂節國際交流放異彩，日台團隊聯演 Super Winds魅力十足 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2023嘉義市國際管樂節於12月15日（五）正式開幕，第二週活動精采不間斷，6支國際頂尖團隊準備登臺演出，包括日本北海道教育大學管樂團 Super Winds、日本山形中央高等學校吹奏樂部、日本玉川學園吹奏樂部、日本高山西高校吹奏樂部、澳門青年管樂團與香港五十男樂團，以及國內的優秀隊伍，於本周在嘉義市精彩開演！

▲▼ 嘉義市國際管樂節國際交流放異彩日台團隊交流聯演 Super Winds魅力十足 。（圖／嘉義市政府提供）

今年管樂節特別邀請到日本北海道教育大學管樂團 Super Winds來到嘉義市進行演出與交流，日本北海道教育大學管樂團是全日本專攻最多音樂項目的教育機構，培育眾多優秀音樂師資，可說是日本管樂教育的推手。管樂團成員來自不同年級、擁有不同的音樂背景，由主修管弦樂和打擊樂器的學生所組成，團員對管樂充滿熱情，不停練習並創作新的曲目，演出節目深具藝術性與前衛感，帶給聽眾嶄新的音樂饗宴。團隊指揮渡郶謙一老師，為第四屆萊昂納多-法爾科內國際上低音號大賽第一名得主，同時也是北海道教育大學Super Winds管樂團創始人兼音樂總監。

▲▼ 嘉義市國際管樂節國際交流放異彩日台團隊交流聯演 Super Winds魅力十足 。（圖／嘉義市政府提供）

北海道教育大學管樂團Super Winds一到嘉義後，12月20日便與嘉義市在地具代表性的博愛國小管樂班進行管樂音樂交流，雖然兩校的團員年紀相差較多，卻絲毫沒有隔閡，還一同表演了「J-BEST～帶給日本勇氣的名曲組曲」，表演默契極佳！老師們也表示，北海道教育大學是一間師範體系的學校，未來會成為教職員的成員也不少，所以這次來和小學生交流對團隊而言是一個很好的體驗和學習機會。

▲▼ 嘉義市國際管樂節國際交流放異彩日台團隊交流聯演 Super Winds魅力十足 。（圖／嘉義市政府提供）

當天晚上北海道教育大學管樂團Super Winds接續於嘉義市音樂廳登場演出，帶來《達芙妮與克羅埃》(Daphnis et Chloe Suite No.2)、《耶路撒冷禮讚》(Praise Jerusalem)等多首高難度曲目演出，向法國偉大作曲家Maurice Ravel與已故國際管樂大師暨美國作曲家Alfred Reed致敬。更於演奏《耶路撒冷禮讚》最後一個樂章時，特別邀請由台灣師範大學葉樹涵教授率領台師大、嘉義大學共4位小號、4位長號師生協演，演奏出一段壯闊的樂曲。值得一提的是，Alfred Reed大師曾在2000亞太管樂節時來過嘉義市，並於2021年離世，國內外音樂界無不惋惜緬懷。

▲▼ 嘉義市國際管樂節國際交流放異彩日台團隊交流聯演 Super Winds魅力十足 。（圖／嘉義市政府提供）

市長黃敏惠表示，當天晚上也是贊助單位日立之夜，感謝特別出席的羅淮正總經理、邱泰霖協理、侯博仁處長、葉松易部長、蔣嘉陽部長及日立冷氣經銷商聯誼會楊瑞林會長，非常感謝日立多年來對管樂節的贊助，管樂節才能帶來如此精彩絕倫的演出。今年是嘉義市國際管樂節31周年，邀請超過國外13組團隊與音樂家輪番來臺，邀請全國民眾來嘉義市盡情享受管樂的氛圍與樂趣，體驗管樂之都的城市風情與魅力！

今年管樂節活動一路從12月15日延續至1月1日，活動詳情請至活動網站查詢：https://www.chiayiband.com.tw/，歡迎關注嘉義市國際管樂節Facebook粉絲團，追蹤活動最新消息：https://www.facebook.com/chiayiband/ 。

 
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