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東京玉川學園吹奏樂部　北興國中管樂班管樂交流

▲▼ 2023嘉義市國際管樂節 東京玉川學園吹奏樂部與北興國中管樂班 台日交流 以樂會友 。（圖／嘉義市政府提供）

▲ 2023嘉義市國際管樂節，東京玉川學園吹奏樂部與北興國中管樂班台日交流，以樂會友 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2023年曾在全日本吹奏樂大賽中傲視群雄的「東京玉川學園吹奏樂部」，於24日在「2023嘉義市國際管樂節」中華麗登場，展現他們的音樂才華。25日玉川學園吹奏樂部與北興國中管樂班一起來場台日友好的音樂交流，黃敏惠市長也特別前往為學生們加油打氣，並且分享在地特色美食雞肉飯與珍珠奶茶，透過音樂美食的深入交流，展現臺日良好情誼，玉川學園吹奏樂部也特地加碼為勇媽黃敏惠市長吹奏出「鼓聲若響」，現場黃敏惠市長也隨著節奏一同歡唱，氣氛歡喜又熱鬧。

▲▼ 2023嘉義市國際管樂節 東京玉川學園吹奏樂部與北興國中管樂班 台日交流 以樂會友 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，嘉義市國際管樂節今年邁入第31屆，在歷屆參與團隊的共同努力下，已成為國際管樂盛會與標竿。這幾天來，響亮樂聲吹響城市號角，整個城市都洋溢嘉年華的熱情氣氛。今日玉川學園吹奏樂部與北興國中管樂班進行校際交流，彼此相互切磋與學習，演出激盪出超級精彩的火花，不僅建立了國際友誼，更讓北興國中同學提升文化與音樂的視野，收穫滿滿。

▲▼ 2023嘉義市國際管樂節 東京玉川學園吹奏樂部與北興國中管樂班 台日交流 以樂會友 。（圖／嘉義市政府提供）

教育處長郭添財表示，2023嘉義市國際管樂節以「嘉管31，儘管來+1」為主題，強調地方與國際的結合。他表示，嘉義市一直致力於管樂教育，透過這個國際平台，讓世界看見嘉義市充滿熱情與活力的面貌，同時希望民眾能在管樂的氛圍中享受音樂的樂趣。

▲▼ 2023嘉義市國際管樂節 東京玉川學園吹奏樂部與北興國中管樂班 台日交流 以樂會友 。（圖／嘉義市政府提供）

北興國中校長張仁澤表示，這次音樂會的獨特之處，即是玉川學園吹奏樂部與北興國中管樂班間的密切互動。北興國中管樂班長期以來在嘉義市管樂發展中扮演著關鍵的角色，連續11年屢獲全國特優佳績，是台灣管樂的翹楚。兩支管樂團在音樂會前進行了多次的溝通討論，透過音樂這個跨越語言與文化的共通語言，團員們迅速建立起深厚的默契。指揮們波田野直彥、土屋和彦、園田尚広與北興國中的曾膺安指揮及學生們共同探討、交換心得，不僅在音樂技巧上相互切磋，更在文化、生活等方面進行了豐富的互動。

▲▼ 2023嘉義市國際管樂節 東京玉川學園吹奏樂部與北興國中管樂班 台日交流 以樂會友 。（圖／嘉義市政府提供）

北興國中校長張仁澤表示，這場音樂會不僅僅是一場音樂的表演，在活動前學生與日本學生進行交流，品嘗珍珠奶茶與雞肉飯，更是一次文化的融合，將日本和台灣的音樂風格交織在一起，為現場觀眾呈現一場難忘的音樂饗宴。

家長會長黃家豪表示，期待這場深刻而獨特的音樂交流，不僅加深了兩團之間的友誼，也豐富了台灣管樂文化的內涵。讓我們一同期待這場音樂盛會，感受跨越國界的音樂激情！

 
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