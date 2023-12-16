反擊綠能政治獻金指控　王鴻薇：我就問民進黨有哪位立委敢打？

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／國民黨提供）

政治中心／台北報導

對於民進黨15日在議題廣告短片記者會中，指稱國民黨立委王鴻薇收受綠能公司政治獻金，王鴻薇16日也強力回擊，她表示，自己過去對執政黨強而有力的監督，已成綠營欲除之後快的對象，「民進黨的弊端我會負起責任監督到底，讓台灣人看看你們有多骯髒汙穢」，儘管放馬過來。

王鴻薇16日在臉書發文指出，申報政治獻金，本就可受社會公評，她也不曾因為政治獻金改變我監督揭弊，上任至今，她監督綠電弊案不遺餘力，揭發新竹小英之友會副秘書長古盛煇與前行政院政務委員鄭永金家族聯手炒作綠電，以及「力暘能源」資本額從10萬狂漲變成8億，還在3年內成立9間綠能公司，資本額5萬暴增到13億的「九天玄女綠電煉金術」，「這些綠能公司背景雄厚，個個都是綠友友，我就問民進黨有哪位立委敢打？」

對於政治獻金再度被對手批評，王鴻薇也不示弱地回擊指出，要來看政治獻金也沒關係，不到半年前才被踢爆，綠友友雲豹能源及其子公司捐給民進黨中央的政治獻金有310萬元，另外又給民進黨籍候選人59位，總金額高達1468萬元，民進黨立委賴品妤自己就拿到75萬元，她的董事長父親賴勁麟，才因為掛名19家能源公司代表人，政治獻金獨厚民進黨人士，爭議不斷黯然下台，民進黨是不是好了傷疤忘了痛，還敢提綠能政治獻金？

王鴻薇表示，她都幫民進黨都查好了，現在正在選立委的幾乎沒有一個敢監督綠能，是不是拿了綠能封口費？請問民進黨要不要這些人全部退選？是不是應該開個記者會請這幾個人跟全民道歉？

王鴻薇強調，民進黨的弊端，她會負起責任監督到底，也會通通攤開到陽光下，不會有任何妥協跟退讓，民進黨今天不知廉恥公開示範什麼叫做「作賊喊捉賊」，台灣人不是給你們騙大的，「你們放心，還有很多弊案沒打，我們走著瞧」。