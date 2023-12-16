檢調約談41里長挨批　許淑華籲司法公正：不要冤枉好人也不要縱容壞人

▲2024民進黨立委候選人、台北市議員許淑華（圖／記者黃克翔攝）

政治中心／台北報導

對於台北地檢署因懷疑境外勢力介選，指揮警調單位搜索、約談台北市41名里長，遭批綠色恐怖，民進黨立委候選人、台北市議員許淑華表示，被招待的人不僅是旅費異常甚至連人民幣都無需兌換，並不符合常理，但她也呼籲要尊重司法，勿枉勿縱，不要冤枉好人，也不要縱容壞人，司法的公正性不要成為某些不肖候選人的提款機。

司法機關近日接獲多起檢舉，台北市文山區、信義區、松山區、中正區、萬華區有41名里長，從2023年6月起，分別接受上海市國台辦等單位邀請，前往上海旅遊6、7天，這些里長或獨自前往或攜家帶眷旅遊，行程與活動安排豐富，但所花團費甚少，大多是落地招待或是費用減免，恐觸犯《反滲透法》、《總統副總統選罷法》。

對此，許淑華在臉書發文指出，當美國總統拜登親自要求中共國家主席習近平不要介入台灣的選舉時，代表中國介選的意圖之明顯、手段之粗糙、花招之多樣，已經不得不警告。

談到台灣各地皆有傳出中國廣邀基層民意代表前往當地城市進行招待，許淑華也表示，明顯被招待的人，不僅是旅費異常甚至連人民幣都無需兌換，並不符合常理，代表去到當地不用花錢，這種當然要嚴查嚴辦，這是檢調機關應該給予台灣人民的信任感。

至於檢調約談台北市40多位里長，許淑華也呼籲，尊重司法，勿枉勿縱，不要冤枉好人，也不要縱容壞人，「司法的專業性，不要讓無辜的人成為民主選舉的犧牲者，司法的公正性不要成為某些不肖候選人的提款機」。