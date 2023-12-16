藍議員擄人到服務處私刑打到骨折　她列藍營6大案：詐、毒、槍、黑金

▲屏東縣議員郭再添。（圖／翻攝郭再添臉書）



記者杜冠霖／台北報導

有國民黨籍的屏東縣議員郭再添上月才被依反滲透法起訴，又傳出涉入詐騙集團黑吃黑案件，指示多名小弟將被害人帶到服務處以及郭妻經營的民宿施暴軟禁，檢察官14日已向高雄地院申請羈押獲准，對此，民進黨立委蘇巧慧16日指出，國民黨自己就爆出「詐騙、毒品、黑槍、網軍、綠能弊案、黑道喬事」六大案，警界出身的侯友宜自己還涉入其中。

郭再添有國民黨籍，但爭議及官司纏身後皆以無黨籍參選民代，回顧案情經過，一開始警方調查發現，詐團成員因懷疑林姓男子私吞200多萬元詐款，於是找上郭再添幫忙，郭今年10月9日晚間至翌日凌晨委託吳嫌、林嫌、陳嫌，將林男從高雄市三民區某燒烤店帶走，一行人來到屏東新園鄉的辦公處所談判。

然而，林男在談判過程中遭多人圍毆，一度還被關押在辦公處所2樓，隨後又被轉移到郭再添配偶經營的民宿、屏東高樹鄉工寮、高雄旗山工寮等地點，直到女友警覺不對勁報案，才在旗山工寮獲救，當時他已經被打到全身是傷。

對於國民黨屏東縣議員涉嫌幫助詐騙集團，擄人到服務處施暴、拘禁。蘇巧慧表示，又是國民黨，近期國民黨自己就爆出「詐騙、毒品、黑槍、網軍、綠能弊案、黑道喬事」六大案，警界出身的侯友宜自己還涉入其中。

第一、詐騙：侯友宜說要打詐，結果國民黨屏東議員郭再添與詐騙集團合作，還在服務處擄人施暴。

第二、毒品：侯友宜說要反毒，結果國民黨苗栗立委候選人邱鎮軍擁有的房舍經營遊藝場，就是深藏30幾案的超大毒窟。

第三、黑槍：侯友宜說要抓黑槍，結果台南88槍的主嫌，就是馬英九後援會長，還是國民黨不分區立委候選人謝龍介的大樁腳王文宗。

第四、網軍：侯友宜說要重啟特偵組，結果國民黨工許哲賓就是操控上千帳號的網軍頭，與網紅好油自導自演恐嚇案，詐騙全國。

第五、綠能弊案：侯友宜說要查綠能弊案，結果向綠能業者收賄2千6百萬，遭到起訴的人，就是國民黨雲林縣前議長沈宗隆。

第六、黑道喬事：侯友宜說跟黑道勢不兩立，結果副手趙少康自己爆料，曾經找侯友宜與黑道喬事情。

蘇巧慧表示，但這些其實永遠比不上國民黨執政時期，馬英九執政團隊這個詐騙集團：包括馬英九承諾的633政見、年金改革、能源轉型、居住正義，沒有一項做到，全面跳票，反而是蔡英文執政下才做到。

蘇巧慧批評，國民黨自己充滿「詐、毒、槍、黑金」，選前騙票、選後跳票，請台灣人民看清楚，別再讓黑金槍毒回朝。