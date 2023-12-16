出席COP受打壓！吳欣盈槓外交部　林靜儀感嘆：外交需要的不是公主

▲民眾黨副總統候選人吳欣盈。（圖／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨副總統候選人吳欣盈因在「聯合國氣候變遷締約方大會」（COP）的過程中受阻，而砲轟外交部「未能捍衛國家尊嚴」、「斷交部」等言詞。對此，民進黨立委候選人林靜儀今（16日）表示，吳欣盈如果不是政治外交小白，就是刻意羞辱我國外交人員的努力，「外交需要的是夥伴，不是公主」。

「聯合國氣候變遷締約方大會」（COP）日前在杜拜舉行，我國也由立委組成視導團參與，不料，會議中疑似因中國打壓，而導致受阻，同為視導團一員的吳欣盈事後重批外交部「未能捍衛國家尊嚴」、「斷交部」，甚或質疑外交部要她低調噤聲。

針對此事，林靜儀表示，「吳欣盈委員如果不是政治外交小白，就是刻意羞辱我國外交人員的努力」，那就更過分了。

林靜儀說，自己從2008年參加援助醫療團，2012年起，每年代表婦女團體參加「聯合國婦女地位論壇及周邊非政府組織會議」，擔任立委之後，代表黨團參加WHA視導團，自己從不同角度看見台灣外交困境與齊力突破中國打壓的各種努力。

接著，林靜儀貼出2019年代表立法院參加在巴拉圭舉行的國際議會聯盟青年論壇的照片，她說在邦交國巴拉圭邀請下以貴賓身分出席，即使如此，中國代表團依舊處處找我國麻煩，「多虧外交同仁與巴拉圭國會事前的各種推演，與隨時的各種斡旋，我們才能不讓國家在國際舞台缺席」。

▲民進黨立委林靜儀2019年代表立法院參加在巴拉圭舉行的國際議會聯盟青年論壇。（圖／翻攝自Facebook／林靜儀醫師溫柔堅定新中二）

林靜儀感嘆，可以不認同民進黨政府，但是不要侮辱第一線打拼的外交人員。林認為，台灣是一個早年明明可以自創品牌的國家，但是當時的經營者蔣介石要爭「中國」這個品牌最後失敗，導致數十年來我們即使信譽良好，卻在國際市場上面對品牌爭議與原廠打壓。

最後，林靜儀強調，這幾年民進黨政府好不容易在努力建立品牌，讓世界肯定，忽略幾十年前的錯誤決定導致的經營困難，出門一趟就各種抱怨，「外交需要的是夥伴，不是公主」。