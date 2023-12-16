參選人財報曝光！高雄「郭董」投資破11億　台中「車王」擁多輛豪車

▲喜樂島聯盟立委候選人郭倍宏財力驚人。（圖／記者賴文萱翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

中選會昨（15日）公布各政黨區域及不分區立委候選人財產申報，其中喜樂島聯盟立委候選人郭倍宏財力驚人，光事業投資就有11億7453萬、另有35筆土地、19筆建物，讓兩位競選對手陳美雅、黃捷望塵莫及；另外台中無黨籍立委候選人陳志彬申報存款數雖為0，但坐擁15部汽機車、其中一輛3千萬勞斯萊斯、1500萬賓利、法拉利，還有4部保時捷。

根據中選會公布的財產申報，參選高雄第六選區的郭倍宏財力雄厚，名下有35筆土地、19筆建物、一輛BMW、日產車、現金250萬、存款6086萬、事業投資更高達11億7453萬。

而其競選對手、民進黨立委候選人黃捷名下無不動產、汽機車、現金、股票、債券、基金、保險，僅有存款513萬；國民黨候選人陳美雅則有5筆土地、建物、存款238萬、股票122萬、基金50萬、一筆保險及房貸2664萬，兩人和郭倍宏財力差距懸殊。

而台中第四選區部分，無黨籍候選人陳志彬名下有12筆土地、4筆建物、100萬事業投資，雖無現金、存款跟有價證券，卻坐擁15部汽機車，除2輛價值13及45萬的義大利品牌Piaggio機車，以及2輛價值50及55萬的TOYOTA外，都是百萬起跳，其中一輛3千萬勞斯萊斯、以及1500萬的賓利與法拉利，還有4輛價格在300至550萬不等的保時捷，但陳債務也高達1億880萬，其中5筆是土地貸款。

競選對手部分，國民黨候選人廖偉翔名下無不動產、汽車，另有存款83萬、股票229萬、3筆保險、事業投資926萬，較特別的是還有總值409萬的比特幣以及以太幣（虛擬貨幣）；民進黨候選人張廖萬堅則有3筆土地、8筆建物、兩輛國產汽車、現金180萬、存款2243萬、總值332萬股票、193萬債券、173萬基金、480萬授信及20筆保險。