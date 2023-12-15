明天起溫度驟降！專家：3波強烈冷氣團接力　冷到明年1月初

▲未來一周將有三波強烈冷氣團接力強襲。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(16日)起降溫，氣象專家賈新興指出，明天受強烈大陸冷氣團影響，北部有局部短暫雨，周日清晨空曠地區可能出現10度或以下低溫；下周二還有強烈大陸冷氣團影響，下個周六再有新一波強烈大陸冷氣團接力，苗栗以北要留意10度或以下低溫，預估月底到明年1月初偏冷。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，明天(16日)至周日有受強烈大陸冷氣團影響的機率，明天桃園以北及宜花有局部短暫雨，周日中投山區、北海岸、基隆至東北角、新北東側及宜蘭有零星短暫雨 ，下周一中午前東北角及宜花沿海仍有零星短暫雨。

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溫度部分，賈新興表示，周日清晨苗栗以北空曠區留意10度或以下的低溫，台北氣象站則有接近12度左右低溫的機率。



賈新興表示，下周二午後至下周四受強烈大陸冷氣團影響的機率，下周二午後至下周三中午前，北北基桃園以北及宜蘭有零星短暫雨。下周四至下周五天氣轉乾，宜花東為多雲到晴的天氣，其它地區晴到多雲。

▲歐洲模式預測台北站和高雄站未來溫度趨勢。（圖／賈新興）

緊接著又有一波強冷空氣接力，賈新興表示，下周六(23日)至下周日受另一波強烈大陸冷氣團影響，且南下水氣增多，北海岸、基隆至東北角、新北東側及宜蘭有局部短暫雨 ，恆春半島有零星短暫雨。

賈新興表示，觀察下周二午後冷空氣的強度，其中下周三深夜至下周四清晨受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻效應雙重影響，苗栗以北留意10度或以下的低溫，台北氣象站則有接近12度左右低溫機率。另外，需觀察下個周六至下周日冷空氣的強度。

依據展期資料，賈新興指出， 12月底至明年1月下旬北部及東北部降雨仍有略偏多的機率，明年1月上旬至中旬中南部略偏潮濕。月底至明年1月初仍有略偏冷機率，之後氣溫已正常至偏暖機率較高。